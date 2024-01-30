Асмус пообещала «безумный пластический грим» в новом фильме

Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Кристина Асмус на днях появилась на публике с новым цветом волос, перекрасившись в брюнетку. Изменения имиджа потребовала роль артистки, сообщает сайт MK.ru со ссылкой на Асмус.

«Я снялась с таким цветом волос в фильме режиссера Ильи Хотиненко (“Кинопленка № 8” — прим.). В следующих своих проектах я снимаюсь в париках и могу позволить себе ходить с любым цветом волос в жизни», — сказала актриса.

Асмус заявила, что ей нравится быть брюнеткой. Кроме того, артистка сообщила, что летом ей предстоит новая роль в «семейном кино», предусматривающая превращения героини и предполагающая большую работу гримеров.

«Меня ждет летом безумный пластический грим. Хотят закладывать по 4-6 часов на него», — рассказала Асмус.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Асмус получила роль в триллере Ильи Хотиненко «Кинопленка №8», события которого происходят в 90-х годах.

Ранее Кристина Асмус показала подтянутую фигуру в купальнике.