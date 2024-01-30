Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
30 января 2024, новость

Асмус пообещала «безумный пластический грим» в новом фильме

Актриса также прокомментировала смену цвета волос
Кристина Асмус
Кристина Асмус | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Кристина Асмус на днях появилась на публике с новым цветом волос, перекрасившись в брюнетку. Изменения имиджа потребовала роль артистки, сообщает сайт MK.ru со ссылкой на Асмус.

«Я снялась с таким цветом волос в фильме режиссера Ильи Хотиненко (“Кинопленка № 8” — прим.). В следующих своих проектах я снимаюсь в париках и могу позволить себе ходить с любым цветом волос в жизни», — сказала актриса.

Асмус заявила, что ей нравится быть брюнеткой. Кроме того, артистка сообщила, что летом ей предстоит новая роль в «семейном кино», предусматривающая превращения героини и предполагающая большую работу гримеров.

«Меня ждет летом безумный пластический грим. Хотят закладывать по 4-6 часов на него», — рассказала Асмус.

Напомним, осенью прошлого года стало известно, что Асмус получила роль в триллере Ильи Хотиненко «Кинопленка №8», события которого происходят в 90-х годах.

Ранее Кристина Асмус показала подтянутую фигуру в купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кадр из фильма «Кинопленка №8»
Кинопленка №8
Кристина Асмус
Наталья Подольская
Подольская похвасталась главной ролью в новогодней мелодраме
Илья Хотиненко
Никита Кологривый на съемках фильма «Возвращение попугая Кеши»
Кологривый снимается в фильме про попугая Кешу: первые кадры
Кадр из фильма «Маленькая смерть»
Для настоящих киноманов: 16 самых необычных фильмов фестиваля «Сандэнс 2024»
Джейми Фокс и Кэмерон Диаз в фильме «Снова в деле»
Кэмерон Диаз возвращается в кино спустя 10 лет: первый кадр
Владимир Жириновский
Стало известно о съемках байопика про Жириновского
Брэд Питт
Брэд Питт получил роль в последнем фильме Тарантино
Леонардо ДиКаприо на съемках
Леонардо ДиКаприо стал бездомным для новой роли
Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью, фото: соцсети
Дочь Кристины Асмус удивилась, что у матери нет «Оскара»
Александр Олешко, «Хитровка. Знак четырех»
Олешко рассказал, как потолстел ради роли
Гадкий я 2
Раскрыт полный актерский состав «Гадкий я 4»
Крис Пратт
Бекмамбетов снимет звезду «Стражей Галактики» в новом фильме
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала подтянутую фигуру в купальнике
Милош Бикович и Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото с Биковичем с совместных съемок
Дженнифер Кулидж
Звезда «Американского пирога» появится в фильме по популярной игре
Ирина Горбачева
Ирина Горбачева побрилась налысо
Натали Портман
Натали Портман снимется в новом боевике Гая Ричи
Милли Олкок
Звезду «Дома Дракона» рассмотрят на роль Супергерл
Леонардо ДиКаприо
Стало известно о новой роли Леонардо ДиКаприо
Ирина Пегова (фото: соцсети)
Ирина Пегова стала брюнеткой
Уэс Андерсон
Уэс Андерсон раскрыл подробности своего будущего фильма
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» удивила поклонников сменой имиджа
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс снялась в новой версии «Эммануэль»
Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус примерила необычный образ для новогоднего спектакля
Юлия Пересильд с дочерьми Анной и Марией
Пересильд, Волкова, Михалкова с дочерью: звезды на премьере «Бременских музыкантов»
Заснеженное Рождество
В предвкушении праздника: 10 идеальных фильмов для зимних вечеров
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Муцениеце сыграла поклонницу популярной группы: первые кадры
Регина Тодоренко и Милош Бикович на съемках фильма «Любовь со второго взгляда»
Регина Тодоренко стала партнершей Милоша Биковича в новом фильме
Кристина Асмус с дочерью Анастасией Харламовой на съемках фильма «Финал»
Асмус снимается с дочкой и Шведовым в новом фильме: первые кадры
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко похвасталась результатами похудения
Кеша должен умереть
Кеша должен умереть, а Дали – поужинать: 6 любопытных киноновинок онлайн
Анна Михалкова
Ольга Лерман и Анна Михалкова сыграют Екатерину II в новом фильме
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопес снимется у режиссера «Сумерек»
Лянка Грыу
Лянка Грыу похвасталась результатом похудения
Полина Цыганова
Дочь Цыганова представила фильм со своим участием на кинофестивале
Кадр из фильма «Роднина»
Миронова и Петренко снимаются в фильме про Роднину: первые кадры
Уилл Смит
Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я – легенда 2»
Джулия Робертс
Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием
Себастьян Стэн
Стало известно, кто сыграет молодого Трампа в байопике
Виктор Хориняк на съемках фильма «Непослушник 3»
Куценко и Хориняк завершили съемки в «Непослушнике 3»
Максим Матвеев (фото: соцсети)
Максим Матвеев поделился пугающими кадрами со съемок
Дженнифер Лоуренс
33-летняя Дженнифер Лоуренс объяснила изменения во внешности
Ким Кардашьян
Кардашьян сыграет главную роль в спродюсированном ею фильме
Кристина Асмус
Асмус отреагировала на свадьбу Петрова на фоне конфликта между актерами
Константин Крюков и Олеся Судзиловская
Судзиловская, Крюков, Чиповская с мужем: звезды на премьере фильма
1993
От драмы с Цыгановым до комедии с Хэтэуэй: 6 ярких киноновинок, доступных онлайн
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото в купальнике у бассейна
Дэдпул
Премьеры «Дэдпула» и «Капитана Америки» перенесли из-за забастовки актеров
Олег Меньшиков и Кристина Асмус
Асмус трогательно поздравила Меньшикова с днем рождения
Юрий Кузнецов, Галина Польских, Борис Щербаков и другие актеры на съемках «Елки 10»
Валюшкина, Тодоренко, Польских появились в первом трейлере «Елок 10»
Кадр из фильма «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Раскрыты подробности съемок новых «Хроник Нарнии»
Новые трейлеры
Город тайн: Исчезнувшая
Кадр из сериала «13 клиническая. Начало»
13 клиническая. Начало
Тизер-сцена
Кадр из фильма «Возвращаюсь к нормальной жизни»
Возвращаюсь к нормальной жизни
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Постучись в мою дверь»
Постучись в мою дверь в Москве
Трейлер
Кадр из сериала «ГДР»
ГДР
Трейлер
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Юлия Топольницкая
Он + она
Трейлер
Кадр из сериала «Красный 5»
Красный 5
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь