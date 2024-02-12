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12 февраля 2024, новость

Кристина Асмус сменила имидж и сравнила себя с Даней Милохиным

Актриса решила вернуться к блонду, но стала рыжей

Кристина Асмус показала в личном блоге результаты преображений. Актриса отправилась в салон, чтобы избавиться от темного цвета волос, в который перекрасилась ради участия в фильме «Финал». Однако Асмус была удивлена промежуточным результатом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мое лицо, когда увидела себя Даней Милохиным оранжевого цвета. Кто выходил из черного? Это реально должно выглядеть так?» — поинтересовалась звезда сериала «Райцентр».

Также актриса в шутку сравнила себя с Доком из кинофраншизы «Назад в будущее». «Выхожу из черного. Интересно, а мастер точно знает, что он делает? Вот этот вот лук репчатый… Он по плану?» — задалась вопросом актриса.

В комментариях Асмус сообщили, что только таким способом можно выйти из темного цвета и вернуться в блонд.

Напомним, Кристина Асмус перекрасилась в черный осенью прошлого года, когда приступила к съемкам в спортивной драме «Финал», где она играет Екатерину Алекно, супругу тренера по волейболу Владаимира Алекно (Денис Шведов). Съемки картины частично проходили в столице Венгрии, куда актриса уехала с дочерью Анастасией.

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