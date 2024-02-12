Кристина Асмус сменила имидж и сравнила себя с Даней Милохиным

Кристина Асмус показала в личном блоге результаты преображений. Актриса отправилась в салон, чтобы избавиться от темного цвета волос, в который перекрасилась ради участия в фильме «Финал». Однако Асмус была удивлена промежуточным результатом.
«Мое лицо, когда увидела себя Даней Милохиным оранжевого цвета. Кто выходил из черного? Это реально должно выглядеть так?» — поинтересовалась звезда сериала «Райцентр».
Также актриса в шутку сравнила себя с Доком из кинофраншизы «Назад в будущее». «Выхожу из черного. Интересно, а мастер точно знает, что он делает? Вот этот вот лук репчатый… Он по плану?» — задалась вопросом актриса.
В комментариях Асмус сообщили, что только таким способом можно выйти из темного цвета и вернуться в блонд.
Напомним, Кристина Асмус перекрасилась в черный осенью прошлого года, когда приступила к съемкам в спортивной драме «Финал», где она играет Екатерину Алекно, супругу тренера по волейболу Владаимира Алекно (Денис Шведов). Съемки картины частично проходили в столице Венгрии, куда актриса уехала с дочерью Анастасией.