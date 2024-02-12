Кристина Асмус сменила имидж и сравнила себя с Даней Милохиным

Кристина Асмус показала в личном блоге результаты преображений. Актриса отправилась в салон, чтобы избавиться от темного цвета волос, в который перекрасилась ради участия в фильме «Финал». Однако Асмус была удивлена промежуточным результатом.

<div id="vk_post_-122141110_28963"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_28963", -122141110, 28963, 'pQEQuk51pjEeCtZ3jQwgILzWL3I'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мое лицо, когда увидела себя Даней Милохиным оранжевого цвета. Кто выходил из черного? Это реально должно выглядеть так?» — поинтересовалась звезда сериала «Райцентр».

Также актриса в шутку сравнила себя с Доком из кинофраншизы «Назад в будущее». «Выхожу из черного. Интересно, а мастер точно знает, что он делает? Вот этот вот лук репчатый… Он по плану?» — задалась вопросом актриса.