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23 октября 2023, новость

Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли

Актриса была готова на кардинальные преображения ради сериала с Козловским
Кристина Асмус | Источник: Legion-Media.ru

Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы. Но не для красоты, а ради роли в сериале «Люся», который, как она призналась, «отчаянно любит». 35-летняя актриса отметила, что готова на кардинальные преображения ради работы, поэтому сама предложила гримеру сделать это.

Однако звезду «Интернов» отговорили от этой затеи, чему сейчас Асмус очень рада.

«Слава Богу, наш прекрасный художник сказала “ни в коем случае”, а то я бы сделала. Скорее всего, плакала бы, глядя в зеркало по утрам, постоянно носила бы медицинскую маску, но на съемках точно кайфовала бы от неочевидных перемен», — призналась актриса.

Многие поклонники и коллеги также поблагодарили художника по гриму за то, что отговорили Асмус от необдуманного поступка.

Напомним, в сериале «Люся» она снялась вместе с Данилой Козловским. Сюжет сериала повествует о талантливом программисте Сене (Козловский), который разрабатывает умную колонку «Люсю», которая приносит своему создателю большой успех. В какой-то момент в жизни главного героя появляется новая знакомая — соблазнительная Нина в исполнении Кристины Асмус.

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