Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы для роли

Кристина Асмус | Источник: Legion-Media.ru

Кристина Асмус призналась, что хотела увеличить губы. Но не для красоты, а ради роли в сериале «Люся», который, как она призналась, «отчаянно любит». 35-летняя актриса отметила, что готова на кардинальные преображения ради работы, поэтому сама предложила гримеру сделать это.

Однако звезду «Интернов» отговорили от этой затеи, чему сейчас Асмус очень рада.

«Слава Богу, наш прекрасный художник сказала “ни в коем случае”, а то я бы сделала. Скорее всего, плакала бы, глядя в зеркало по утрам, постоянно носила бы медицинскую маску, но на съемках точно кайфовала бы от неочевидных перемен», — призналась актриса.

Многие поклонники и коллеги также поблагодарили художника по гриму за то, что отговорили Асмус от необдуманного поступка.