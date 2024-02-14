Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»

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В Париже прошел премьерный показ фильма «Дюна: Часть вторая» — продолжения эпического полотна Дени Вильнева по роману Фрэнка Герберта.

Картину представили исполнители главных ролей. Одна из них — Зендая. На презентации картины для журналистов актриса появилась в белом платье-спирали и позировала в нем на фоне Эйфелевой башни.

А вот на вечерней премьере Зендая вышла на красную дорожку в длинной пышной юбке золотистого цвета и в топе с объемным капюшоном и воротником. Картину также представил Тимоти Шаламе. Для светского выхода актер выбрал классический черный костюм и дополнил образ темными очками.

Напомним, первая часть фильма вышла в 2021 году и была отмечена премией «Оскар» в нескольких категориях. Съемки продолжения стартовали летом 2022 года и проходили в пустынях Руб-эль-Хали в Абу-Даби, Вади-Рам в Иордании и Стадландет в Норвегии.

В мировой прокат фильм «Дюна: Часть вторая» выйдет 28 февраля.