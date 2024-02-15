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15 февраля 2024, новость

Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения

Ханде Эрчел провела День всех влюбленных с турецким бизнесменом

Ханде Эрчел опубликовала в личном блоге фото со своим возлюбленным, бизнесменом Хаканом Сабанджи. Пара не только отметила День всех влюбленных, но и день рождения Сабанджи. В романтическое путешествие молодые люди отправились на Маврикий.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С днем рождения, мой Валентин», — подписала снимки Эрчел.

Ханде Эрчел знакома зрителям по таким сериалам, как «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Дочери Гюнеш» и другим. Однако наибольшую популярность ей принесла ставшая настоящим телехитом романтическая комедия «Постучись в мою дверь», рассказывающая об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару.

Первые новости о романе звезды сериала «Постучись в мою дверь» и Хакана Сабанджи появились в конце 2022 года.

Впервые пара вышла в свет весной прошлого года на кинофестивале в Каннах. Недавно появились новости, что Ханде Эрчел собирается выходить замуж за возлюбленного, но она опровергла эти слухи.

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