Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения

Ханде Эрчел опубликовала в личном блоге фото со своим возлюбленным, бизнесменом Хаканом Сабанджи. Пара не только отметила День всех влюбленных, но и день рождения Сабанджи. В романтическое путешествие молодые люди отправились на Маврикий.
«С днем рождения, мой Валентин», — подписала снимки Эрчел.
Ханде Эрчел знакома зрителям по таким сериалам, как «Любовь не понимает слов», «Черная жемчужина», «Дочери Гюнеш» и другим. Однако наибольшую популярность ей принесла ставшая настоящим телехитом романтическая комедия «Постучись в мою дверь», рассказывающая об эксцентричной флористке Эде и строгом архитекторе Серкане, вынужденно изображающих пару.
Первые новости о романе звезды сериала «Постучись в мою дверь» и Хакана Сабанджи появились в конце 2022 года.
Впервые пара вышла в свет весной прошлого года на кинофестивале в Каннах. Недавно появились новости, что Ханде Эрчел собирается выходить замуж за возлюбленного, но она опровергла эти слухи.