Звезда «Постучись в мою дверь» поздравила возлюбленного с днем рождения

Ханде Эрчел опубликовала в личном блоге фото со своим возлюбленным, бизнесменом Хаканом Сабанджи. Пара не только отметила День всех влюбленных, но и день рождения Сабанджи. В романтическое путешествие молодые люди отправились на Маврикий.

<div id="vk_post_-48064554_43413"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43413", -48064554, 43413, 'QFK1-kX7dwr2IaGz9CsTxPUtYVI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«С днем рождения, мой Валентин», — подписала снимки Эрчел.

Первые новости о романе звезды сериала «Постучись в мою дверь» и Хакана Сабанджи появились в конце 2022 года.