Кристофер Нолан рассказал о страхе перед Робертом Дауни-мл.

Режиссер Кристофер Нолан вспомнил, как боялся знакомиться с актером Робертом Дауни-мл. Этим он поделился в интервью для The New York Times.

По словам кинематографиста, их первая встреча состоялась во время кастинга актера на роль доктора Джонатана Крейна (антагониста Пугало) для фильма «Бэтмен: Начало». При этом Нолан уточнил, что на тот момент уже выбрал другого актера на эту роль. «Но я всегда хотел встретиться с тобой. Я был большим поклонником и поэтому эгоистично хотел просто прийти на встречу», — обратился режиссер к актеру.

Также Нолан признался, что «немного боялся» Дауни-мл., потому что слышал разные истории о том, какой он «сумасшедший». «Встреча произошла всего через несколько лет после выхода последней из тех историй о тебе», — добавил он.

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