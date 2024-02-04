Роберт Дауни-мл. мог сыграть злодея в фильме про Бэтмена

Актер Роберт Дауни-мл. рассказал, что ходил на кастинг к Кристоферу Нолану , так как хотел сыграть роль Пугала в фильме « Бэтмен: Начало ». Об этом пишет CBS.

Артист не стал углубляться в подробности кастинга, но отметил, что Нолан был с ним вежливым во время проб. Однако по настроению режиссера Дауни-мл. понял, что не особенно заинтересовал кинематографиста.