Роберт Дауни-мл. мог сыграть злодея в фильме про Бэтмена

Актер Роберт Дауни-мл. рассказал, что ходил на кастинг к Кристоферу Нолану, так как хотел сыграть роль Пугала в фильме «Бэтмен: Начало». Об этом пишет CBS.
Артист не стал углубляться в подробности кастинга, но отметил, что Нолан был с ним вежливым во время проб. Однако по настроению режиссера Дауни-мл. понял, что не особенно заинтересовал кинематографиста.
Предположения звезды «Мстителей» подтвердились, так как в итоге роль Джонатана Крейна по кличке Пугало сыграл Киллиан Мерфи.
До этого Роберт Дауни-мл. получил «Золотой глобус» за роль в «Оппенгеймере». Награду за лучшую мужскую драматическую роль получил актер Киллиан Мерфи.