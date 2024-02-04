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4 февраля 2024, новость

Роберт Дауни-мл. мог сыграть злодея в фильме про Бэтмена

Актер пробовался на роль Пугала в фильме Нолана
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Дауни-мл. рассказал, что ходил на кастинг к Кристоферу Нолану, так как хотел сыграть роль Пугала в фильме «Бэтмен: Начало». Об этом пишет CBS.

Артист не стал углубляться в подробности кастинга, но отметил, что Нолан был с ним вежливым во время проб. Однако по настроению режиссера Дауни-мл. понял, что не особенно заинтересовал кинематографиста.

Предположения звезды «Мстителей» подтвердились, так как в итоге роль Джонатана Крейна по кличке Пугало сыграл Киллиан Мерфи.

До этого Роберт Дауни-мл. получил «Золотой глобус» за роль в «Оппенгеймере». Награду за лучшую мужскую драматическую роль получил актер Киллиан Мерфи.

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