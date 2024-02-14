Звезда эпизода: умерла актриса из «Бриллиантовой руки»

Ушла из жизни советская и российская актриса Виктория Островская, известная зрителю по роли стамбульской путаны в «Бриллиантовой руке», которая произнесла загадочную фразу: «Цигель-цигель, ай-лю-лю».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239973&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О смерти 85-летней актрисы в своем Telegram-канале сообщил телеведущий Андрей Малахов. Ее не стало 13 февраля. Причины смерти пока неизвестны.

Малахов рассказал, что много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил Островскую прямо на улице. Яркую девушку взяли в фильм «Бриллиантовая рука» без проб. Позже она сыграла эпизодическую роль в фильме «Старый знакомый», после чего ее карьера в кино закончилась.

Островская родилась в 1938 году. Окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого. Прежде чем попасть в кино, работала диспетчером на автобазе.