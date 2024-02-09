Снигирь, Пересильд с дочерью, звезды «Слова пацана» на презентации новых проектов

35 фотографий 35 фотографий 35 фотографий Фото: предоставлены Wink

Онлайн-кинотеатр Wink, выпустивший в 2023-м году такие нашумевшие сериалы, как «Слово пацана» и «Фишер», провел светскую презентацию своих новых проектов.

Открыла презентацию Анна Пересильд, совместно с детским хором исполнившая хит «Седая ночь», который обрел новую волну популярности после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239963&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущим вечера выступил Константин Анисимов. О планах и результатах работы онлайн-кинотеатра рассказали директор по контенту Александр Косарим и генеральный директор Wink Антон Володькин.

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