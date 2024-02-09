Снигирь, Пересильд с дочерью, звезды «Слова пацана» на презентации новых проектов

Фото: предоставлены Wink
Онлайн-кинотеатр Wink, выпустивший в 2023-м году такие нашумевшие сериалы, как «Слово пацана» и «Фишер», провел светскую презентацию своих новых проектов.
Первыми о том, какие громкие премьеры ждут зрителей в 2024-м, узнали звезды кино и журналисты: на вечере среди прочих можно было заметить Федора Бондарчука, Юлию Снигирь, Юлию Пересильд с дочерью, Алексея Учителя, Жору Крыжовникова и звезд «Слова пацана» Рузиля Минекаева, Елизавету Базыкину, Вячеслава Копейкина и Анну Красовскую, Анну Снаткину, Глеба Калюжного и многих других.
Открыла презентацию Анна Пересильд, совместно с детским хором исполнившая хит «Седая ночь», который обрел новую волну популярности после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Ведущим вечера выступил Константин Анисимов. О планах и результатах работы онлайн-кинотеатра рассказали директор по контенту Александр Косарим и генеральный директор Wink Антон Володькин.
Какие сериалы и фильмы ждать в 2024-м
В планах у кинотеатра на 2024 год — 35 новых проектов, 8 из которых были отмечены отдельно. Это шпионская ретро-драма «ГДР» с Александром Горбатовым, провокационная детективно-историческая драма «Чистые», в которой появятся Федор Бондарчук, Никита Кологривый и Виктория Исакова, сериал-катастрофа «Челюскин. Первые», продолжение музыкальной молодежной драмы «Плакса 2» с Никой Жуковой, психологическая драма «Неверные», где Оксана Акиньшина сыграла талантливого адвоката c алкогольной зависимостью, а также фильмы «Реплика» с Никитой Ефремовым и «Особенности национальной больницы».
Еще один ожидаемый проект — «Комбинация» с Павлом Прилучным и Никитой Кологривым, о культовой поп-группе 1990-х, оригинально представили актрисы сериала Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, исполнив хиты коллектива вживую.