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9 февраля 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Снигирь, Пересильд с дочерью, звезды «Слова пацана» на презентации новых проектов

Известные представители кино и сериалов собрались на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра Wink — показываем, как это было, и рассказываем о предстоящих премьерах
35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий
Фото: предоставлены Wink

Онлайн-кинотеатр Wink, выпустивший в 2023-м году такие нашумевшие сериалы, как «Слово пацана» и «Фишер», провел светскую презентацию своих новых проектов.

Первыми о том, какие громкие премьеры ждут зрителей в 2024-м, узнали звезды кино и журналисты: на вечере среди прочих можно было заметить Федора Бондарчука, Юлию Снигирь, Юлию Пересильд с дочерью, Алексея Учителя, Жору Крыжовникова и звезд «Слова пацана» Рузиля Минекаева, Елизавету Базыкину, Вячеслава Копейкина и Анну Красовскую, Анну Снаткину, Глеба Калюжного и многих других.

Открыла презентацию Анна Пересильд, совместно с детским хором исполнившая хит «Седая ночь», который обрел новую волну популярности после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущим вечера выступил Константин Анисимов. О планах и результатах работы онлайн-кинотеатра рассказали директор по контенту Александр Косарим и генеральный директор Wink Антон Володькин.

Какие сериалы и фильмы ждать в 2024-м

В планах у кинотеатра на 2024 год — 35 новых проектов, 8 из которых были отмечены отдельно. Это шпионская ретро-драма «ГДР» с Александром Горбатовым, провокационная детективно-историческая драма «Чистые», в которой появятся Федор Бондарчук, Никита Кологривый и Виктория Исакова, сериал-катастрофа «Челюскин. Первые», продолжение музыкальной молодежной драмы «Плакса 2» с Никой Жуковой, психологическая драма «Неверные», где Оксана Акиньшина сыграла талантливого адвоката c алкогольной зависимостью, а также фильмы «Реплика» с Никитой Ефремовым и «Особенности национальной больницы».

Еще один ожидаемый проект — «Комбинация» с Павлом Прилучным и Никитой Кологривым, о культовой поп-группе 1990-х, оригинально представили актрисы сериала Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина, исполнив хиты коллектива вживую.

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Рузиль Минекаев
Рузиль Минекаев
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
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Ника Жукова
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина
ГДР
ГДР
Денис Власенко
Денис Власенко
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Анастасия Красовская
Анастасия Красовская
Анар Халилов
Анар Халилов
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Челюскин. Первые
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Юлия Снигирь
Анастасия Уколова
Анастасия Уколова
Стася Милославская
Стася Милославская
Stasya Miloslavskaya
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Виктория Исакова
Юлия Пересильд
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