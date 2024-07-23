Особенности национальной больницы (2024)

Молодой немец Вернер Мюллер, охваченный порывом помогать нуждающимся, устраивается волонтером в неврологическое отделение обычной петербургской больницы. За этот долгий и насыщенный на события, комические ситуации и недоразумения день иностранец открывает для себя все грани русского национального характера.

«Особенности национальной больницы» — одиссея по причудливым лабиринтам русской души по сценарию Александра Рогожкина. Главные роли в фильме сыграли Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова и Алексей Розин.