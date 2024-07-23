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Особенности национальной больницы

Особенности национальной больницы (2024)

20241 ч. 18 мин.драмакомедия

Сюжет фильма «Особенности национальной больницы»

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Молодой немец Вернер Мюллер, охваченный порывом помогать нуждающимся, устраивается волонтером в неврологическое отделение обычной петербургской больницы. За этот долгий и насыщенный на события, комические ситуации и недоразумения день иностранец открывает для себя все грани русского национального характера.

«Особенности национальной больницы» — одиссея по причудливым лабиринтам русской души по сценарию Александра Рогожкина. Главные роли в фильме сыграли Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова и Алексей Розин. 

Режиссер

Станислав Светлов

В ролях

Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин, Василий Кортуков, Ольга Смирнова, Виктор Бычков, Аркадий Укупник, Анна Алексахина, Олег Гаркуша, Юрий Степанов-младший, Сергей Шкода, Кузьма Котрелев

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

20
Кадр из Особенности национальной больницы
Кадр из Особенности национальной больницы
Кадр из Особенности национальной больницы
Кадр из Особенности национальной больницы
Кадр из Особенности национальной больницы
20
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Особенности национальной больницы (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Особенности национальной больницы. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Особенности национальной больницы, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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