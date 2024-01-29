Трейлер дня: Акиньшина играет адвоката с алкогольной зависимостью

Вышел трейлер психологической драмы «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в роли талантливой юристки, склонной к выпивке. Также на экране появятся Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Нелли Уварова и Мила Ершова.
По сюжету, Ольга Шилковская потеряла из-за алкоголя семью: муж подал на развод и забрал сына. Чтобы подняться со дня, Ольга возвращается к профессии адвоката. К ней приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем.
В своем деле Шиловская разбирается лучше многих, но методы, которые она использует, зачастую выходят за рамки закона. К тому же, для решения рабочих задач Ольга прибегает к расширению сознания при помощи рюмки. Но чтобы начать общаться с сыном, ей нужно преодолеть зависимость…
«Мы верим в то, что зрители готовы к новому уровню подключения и к неоднознозначным персонажам, чтобы прожить эту историю вместе с ними», — делится шоураннер Анастасия Корецкая, работавшая также над сериалами Happy End и «Балет».
Режиссером проекта стал Алексей Кузмин-Тарасов, снявший сериал «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного».
Премьера сериала «Неверные» состоится весной 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.