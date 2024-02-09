Юлию Пересильд на архивном видео перепутали с дочерью Анной

Юлия Пересильд опубликовала архивное видео, которое ей отправил знакомый. На ролике тогда еще будущая звезда кино вместе со своей приятельницей исполняет композицию «Городок», ставшей заглавной к одноименной программе Ильи Олейникова и Юрия Стоянова.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239961&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Юность. КВНовский лагерь “Семь чудес”. Мы с Таней Тереховой поем. Прислал Пашка Воронков. И нахлынули воспоминания. Ну и интерьеры впечатляющие», — написала Пересильд.

Многие подписчики отметили, что Анна Пересильд, старшая дочь актрисы, очень на нее похожа. «Это же Аня!» — оставила комментарий актриса Юлия Снигирь.

Напомним, Юлия Пересильд родила дочь Анну в союзе с режиссером Алексеем Учителем. Также у пары есть младшая дочь Мария. Уже больше года Пересильд встречается с актером Михаилом Тройником, с которым она познакомилась на съемках фильма «Вызов».