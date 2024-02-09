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9 февраля 2024, новость

Юлию Пересильд на архивном видео перепутали с дочерью Анной

Актриса показала, как выглядела в юности

Юлия Пересильд опубликовала архивное видео, которое ей отправил знакомый. На ролике тогда еще будущая звезда кино вместе со своей приятельницей исполняет композицию «Городок», ставшей заглавной к одноименной программе Ильи Олейникова и Юрия Стоянова.

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«Юность. КВНовский лагерь “Семь чудес”. Мы с Таней Тереховой поем. Прислал Пашка Воронков. И нахлынули воспоминания. Ну и интерьеры впечатляющие», — написала Пересильд.

Многие подписчики отметили, что Анна Пересильд, старшая дочь актрисы, очень на нее похожа. «Это же Аня!» — оставила комментарий актриса Юлия Снигирь.

Напомним, Юлия Пересильд родила дочь Анну в союзе с режиссером Алексеем Учителем. Также у пары есть младшая дочь Мария. Уже больше года Пересильд встречается с актером Михаилом Тройником, с которым она познакомилась на съемках фильма «Вызов».

Ранее актриса спровоцировала слухи о свадьбе с возлюбленным, выложив совместные фото с отдыха в Хайнане. На кадрах актриса была запечатлена в белом наряде.

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