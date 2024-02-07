Юлия Пересильд показала нежные фото с отдыха с возлюбленным

Юлия Пересильд и ее возлюбленный, актер Михаил Тройник, уехали отдыхать на китайский курорт в Хайнань. Актриса опубликовала нежные кадры с любимым, а на одном из них Тройник держит ее на руках.
«Хайнань. 2024. Миша, я тебя люблю», — подписала снимки звезда картины «Вызов».
На снимках Пересильд запечатлена в белом наряде, что вновь натолкнуло публику на мысли о тайной свадьбе актеров. Некоторые подписчики решили, что они стали мужем и женой еще в прошлом году, а сейчас отправились в медовый месяц.
Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках фильма «Вызов», в котором сыграли супружескую пару. О романе актеров стало известно в ноябре 2022 года после их совместного светского выхода. В конце прошлого года появились слухи, что Пересильд и Тройник тайно сыграли свадьбу. Позже, комментируя эти новости, актриса порекомендовала «не читать советских газет».