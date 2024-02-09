Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
9 февраля 2024, новость

Педагог Кологривого рассказал о характере скандального актера

Бывший преподаватель Владимир Зуев объяснил нашумевшие высказывания Кологривого «спортивным стержнем»
Никита Кологривый
Никита Кологривый

Бывший преподаватель театрального института и руководитель новосибирской театральной студии «Игра» Владимир Зуев рассказал, каким был актер Никита Кологривый до своей популярности. С педагогом звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» побеседовало издание НГС.

Кологривый учился у Зуева около года, и педагог отмечает, что артист, в последнее время ставший героем скандальных новостей, всегда обладал ярким характером.

«Смотрите, он действительно очень резкий, но ни в коем случае он не переходил границ. То есть он может что-то сказать, если ему что-то не понравится, но ни в коем случае он не обижает человека, это абсолютно удивительное качество у Никиты», — заявил Зуев.

При этом с другими педагогами, критиковавшими будущую звезду, у Кологривого были плохие отношения. Сейчас преподаватель продолжает поддерживать отношения с учеником и не считает, что популярность его испортила.

«Я не думаю, что популярность как-то сказалась, но, может быть, она нахлынула волной. У него есть вот этот спортивный стержень, поэтому он там кому-то что-то говорит, неправильное, с точки зрения общественности, но не более того», — говорит преподаватель.

Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. Недавно он со скандалом покинул шоу на «Первом канале» с Александром Гордоном.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

По щучьему велению
Слово пацана
Слово пацана. Кровь на асфальте
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Александр Гордон
Александр Гордон
Максим Виторган
Виторган высмеял Никиту Кологривого после критики Козловского
Никита Кологривый
Агент Кологривого прокомментировала его конфликт с Гордоном
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол искупался голым и сорвал съемки дорогостоящего фильма
Сергей Безруков
Сергей Безруков высказался об актерских навыках Никиты Кологривого
Иван Янковский и Диана Пожарская
Янковский ответил на критику Кологривого в адрес советских актеров
Анатолий Руденко
Задержанный ранее актер Руденко вернулся к работе
Анатолий Руденко
Актера из сериалов «Триггер» и «Каменская» Руденко задержали в Москве
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый рассказал, чья актерская игра ему нравится
Филипп Янковский на съемках сериала «Контейнер» (3 сезон)
Филипп Янковский пошутил о Кологривом после критики коллег
Арнольд Шварценеггер
Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена
Никита Кологривый и Александрина Питиримова
Жена Никиты Кологривого вступилась за актера после критики
Никита Кологривый
Режиссер «ЮЗЗЗа» высмеял слова звезды «Слова пацана» о лжеартистах
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Николай Расторгуев
На продюсерскую компанию Николая Расторгуева подали в суд
Никита Кологривый на съемках фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Кологривый и Клава Кока заменили Киркорова и Асти в новогоднем фильме ТНТ
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
Киркоров высказался о ремейках популярных советских фильмов
Павел Прилучный
Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор
Кадр из телешоу «Это база с Виктором Хориняком»
Звезду «Последнего богатыря» попытались оштрафовать за отказ от съемок
Жерар Депардье
Пьер Ришар, Карла Бруни и другие деятели культуры выступили в защиту Депардье
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет все!»
ТНТ отменил светскую премьеру ремейка комедии Гайдая
Вин Дизель
На звезду «Форсажа» подала в суд его бывшая помощница
Холли Мари Комбс, Шэннен Доэрти и Алисса Милано в сериале «Зачарованные»
Алисса Милано заставила продюсеров уволить Шеннэн Доэрти из «Зачарованных»
Александра Бортич
Александру Бортич возмутило предложение продюсеров
Эмманюэль Дебевер в фильме «Дантон»
Обвинившая Депардье в насилии французская актриса покончила с собой
Федор Дунаевский
Звезда фильма «Курьер» засудил универмаг на 150 тысяч рублей
Кадр из сериала «Слово пацана»
Янковский назвал «чушпанами» сливших новую серию «Слова пацана»
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии
Сергей Чирков
Устроивший пьяный дебош актер фильма «Домовой» раскаялся в содеянном
Сергей Чирков
Звезда фильма «Домовой» устроил дебош на молодежном конкурсе
Роберт Де Ниро
Компания Де Ниро проиграла в суде 1,2 млн долларов экс-помощнице
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон подала в суд на приложение с ИИ
Алексей Панин
Панин переехал в США после пьяного дебоша в Эстонии
Александр Домогаров в спектакле «Маскарад»
В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера
Константин Ивлев
На Константина Ивлева подали в суд
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера
Эмбер Херд и Джейсон Момоа
Момоа переодевался в Деппа, чтобы дразнить Херд на съемках «Аквамена 2»
Юлия Захарова
Звезда «Счастливы вместе» вернулась на сцену после депрессии
Сергей Жигунов
Жигунов оценил продолжение «Гардемаринов» Светланы Дружининой
Данила Козловский
В состав жюри кинофестиваля «Маяк» вошли Козловский, Толстунов и Чиповская
Кадр из фильма «Айта»
Фильм «Айта» лишился прокатного удостоверения
Данила Козловский
Козловский отсудил у активиста рубль по иску о защите чести
Скульптура-фонтан «Принцесса Турандот» возле Театра имени Вахтангова
Сломавший «Принцессу Турандот» мужчина оказался актером
Андрей Малахов
Поклонники Андрея Малахова стали жертвами мошенников
Алексей Панин
В российском посольстве в Эстонии отреагировали на задержание Панина
Алексей Панин
Полиция Эстонии задержала актера Алексея Панина
Певица Слава разрыдалась на съемках шоу «Мужское/Женское»
Американский сериал про императрицу Екатерину II решили закрыть
Валентина Талызина
Талызина ответила сыну Ширвиндта на его слова о «полоумных старушках»
Даня Милохин
Даня Милохин попал в тюрьму в Дубае
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Режим»
Режим
Трейлер (англ.)
Кадр из мультфильма «Головоломка 2»
Головоломка 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Фрау»
Фрау
Трейлер
Кадр из мультфильма «Моана»
Моана 2
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Май декабрь
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Аквариум»
Аквариум
Трейлер
Кадр из сериала «Невский»
Невский
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь