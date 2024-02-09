Педагог Кологривого рассказал о характере скандального актера

Никита Кологривый

Бывший преподаватель театрального института и руководитель новосибирской театральной студии «Игра» Владимир Зуев рассказал, каким был актер Никита Кологривый до своей популярности. С педагогом звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» побеседовало издание НГС.

Кологривый учился у Зуева около года, и педагог отмечает, что артист, в последнее время ставший героем скандальных новостей, всегда обладал ярким характером.

«Смотрите, он действительно очень резкий, но ни в коем случае он не переходил границ. То есть он может что-то сказать, если ему что-то не понравится, но ни в коем случае он не обижает человека, это абсолютно удивительное качество у Никиты», — заявил Зуев.

При этом с другими педагогами, критиковавшими будущую звезду, у Кологривого были плохие отношения. Сейчас преподаватель продолжает поддерживать отношения с учеником и не считает, что популярность его испортила.

«Я не думаю, что популярность как-то сказалась, но, может быть, она нахлынула волной. У него есть вот этот спортивный стержень, поэтому он там кому-то что-то говорит, неправильное, с точки зрения общественности, но не более того», — говорит преподаватель.