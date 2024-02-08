Дженнифер Энистон воссоединилась с экранным возлюбленным из «Друзей»

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер появились в рекламе Uber Eats для Суперкубка. В начале ролика ассистент приносит актрисе пакет и говорит, что не помнит, чтобы все эти вещи можно заказать на этом сервисе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239958&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Говорят: чтобы запомнить что-то новое, нужно забыть что-то старое. Освободите немного места», — отвечает Энистон.

Затем к ней подходит Швиммер, которого актриса не узнает, а он напоминает, что они вместе работали десять лет. Звезда говорит, что он был великолепен, а уходя самой себе отмечает: «Как будто я могу забыть десять лет своей жизни».

В ролике также снялись Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм.

Напомним, премьера сериала «Друзья» состоялась в 1994 году, ситком выходил на экраны на протяжении десяти лет. Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер сыграли влюбленную пару — Рэйчел и Росса.

Ранее звезда «Друзей» Кортни Кокс показала стройную фигуру в купальнике.