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8 февраля 2024, новость

Дженнифер Энистон воссоединилась с экранным возлюбленным из «Друзей»

Актриса снялась в рекламе с Дэвидом Швиммером

Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер появились в рекламе Uber Eats для Суперкубка. В начале ролика ассистент приносит актрисе пакет и говорит, что не помнит, чтобы все эти вещи можно заказать на этом сервисе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Говорят: чтобы запомнить что-то новое, нужно забыть что-то старое. Освободите немного места», — отвечает Энистон.

Затем к ней подходит Швиммер, которого актриса не узнает, а он напоминает, что они вместе работали десять лет. Звезда говорит, что он был великолепен, а уходя самой себе отмечает: «Как будто я могу забыть десять лет своей жизни».

В ролике также снялись Виктория Бекхэм и Дэвид Бекхэм.

Напомним, премьера сериала «Друзья» состоялась в 1994 году, ситком выходил на экраны на протяжении десяти лет. Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер сыграли влюбленную пару — Рэйчел и Росса.

Ранее звезда «Друзей» Кортни Кокс показала стройную фигуру в купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.
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