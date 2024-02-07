Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
7 февраля 2024, новость

59-летняя звезда «Друзей» показала стройную фигуру в бикини

Кортни Кокс окунулась в ледяную ванну

Кортни Кокс поделилась в соцсетях новым видео, на котором запечатлена в темно-синем раздельном купальнике. 59-летняя актриса похвасталась стройной фигурой и длинными ногами. Звезда сериала «Друзья» окунулась в холодную воду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники решили, что секрет молодости актрисы — в том, что она принимает ледяные ванны. Некоторые отметили, что с трудом верят, что актрисе в этом году исполнится 60 лет.

Напомним, Кортни Кокс — известная американская актриса. Зрители знают ее по роли Моники Геллер в культовом сериале «Друзья».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Друзья
Кортни Кокс
Кортни Кокс
Courteney Cox
Зендая
Зендаю раскритиковали за выход «в лохмотьях» на премьере
Пенелопа Крус
Пенелопу Крус раскритиковали за образ с «кепкой таксиста»
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Дарья Мороз
Дарья Мороз: «Я всю жизнь пробивалась через свою внешность»
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Киану Ривз на костылях снимается в новом фильме
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез в платье с глубоким декольте восхитила публику
Светлана Ходченкова (фото: соцсети)
Ходченкова устроила зимнюю фотосессию в образе 90-х
Мэттью Перри
Раскрыта причина отсутствия актеров «Друзей» на «Эмми»
Анастасия Волочкова (фото: соцсети)
Анастасия Волочкова показала шпагат в бикини
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко похвасталась результатами похудения
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон рассказала о последних днях жизни Мэттью Перри
Джулия Робертс
Джулия Робертс высказалась о смерти Мэттью Перри
Любовь Толкалина
45-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике
Равшана Куркова
43-летняя Куркова показала стройную фигуру после рождения дочери
Ирина Пегова
Ирина Пегова показала фото из отпуска на Мальдивах
Энн Хэтэуэй
41-летняя Энн Хэтэуэй удивила фанатов внешностью без макияжа
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала фото в купальнике у бассейна
Дженнифер Энистон
Энистон вышла на связь после слухов о депрессии из-за смерти Перри
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер
Кортни Кокс и Мэтт ЛеБлан прервали молчание после смерти Мэттью Перри
Дженнифер Энистон
СМИ: Энистон впала в депрессию после ухода Мэттью Перри из жизни
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер
Мэттью Перри заставил сценаристов вырезать из «Друзей» измену Чендлера
Мэттью Перри
Создатели «Друзей» вспомнили последний разговор с Мэттью Перри
Звезды сериала «Друзья» почтили память Мэттью Перри
Мэттью Перри
Озвучивший Чендлера актер высказался о смерти Мэттью Перри
Мэттью Перри на съемках сериала «Друзья» в Лондоне, 1998 год
Влюбленность в Энистон и отсутствие друзей. Как жил Мэттью Перри, которого любили миллионы
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер
Коллеги назвали смерть актера Мэттью Перри потерей для всего мира
Мэттью Перри
Умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
Светлана Бондарчук
54-летняя Светлана Бондарчук восхитила фанатов фигурой в бикини
Кадр из сериала «Друзья»
Сценаристка «Друзей» рассказала о разочаровании в актерах
Юлия Такшина
43-летняя звезда «Не родись красивой» показала себя в купальнике
Валерия
55-летняя Валерия показала стройную фигуру в купальнике
Афра Сарачоглу (фото: соцсети)
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу показала фигуру в купальнике
Дженнифер Энистон и Дэвид Швиммер в образах Рейчел Грин и Росса Геллера
Энистон призналась, что была влюблена в партнера по «Друзьям»
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе
Юлия Пересильд
Пересильд сфотографировалась в ярком купальнике на траве
Ева Лонгория
48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини
Екатерина Климова
45-летняя Климова устроила смелую фотосессию у бассейна
Кристина Асмус
Кристина Асмус показала изменившуюся фигуру в купальнике
Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни Кокс
Энистон и Кокс поздравили Лизу Кудроу с 60-летием
Агата Муцениеце
Муцениеце показала фигуру в ярком купальнике
Юлия Михалкова
40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике
Ида Галич (фото: соцсети)
Ида Галич похвасталась стройной фигурой в купальнике
Дженнифер Энистон
Энистон высказалась о негативной реакции молодежи на «Друзей»
Мэттью Перри и Кортни Кокс в образах Чендлера Бинга и Моники Геллер
Россияне назвали любимую пару влюбленных из сериалов всех времен
Мэттью Перри
Звезда «Друзей» рассказал о реакции коллег на его мемуары
Мэттью Перри
Звезда «Друзей» извинился за пожелание смерти Киану Ривзу
Лиза Кудроу
Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале
Кадр из сериала «Друзья»
Автор «Друзей» извинилась за отсутствие расового разнообразия
Мэттью Перри
Звезда «Друзей» выпустит мемуары о съемках и своей болезни
Майк Хагерти в сериале «Друзья»
Стала известна причина смерти актера из сериала «Друзья»
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Тихое место: День первый»
Тихое место: День первый
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Май, декабрь»
Май декабрь
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Аквариум»
Аквариум
Трейлер
Кадр из сериала «Невский»
Невский
Трейлер
Кадр из фильма «Любви не бывает?»
Любви не бывает?
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Охота за убийцей»
Охота за убийцей
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина»
Абсолютно выдуманные приключения Дика Турпина
Трейлер (англ.)
Город тайн: Исчезнувшая
Дублированный трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь