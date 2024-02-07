59-летняя звезда «Друзей» показала стройную фигуру в бикини

Кортни Кокс поделилась в соцсетях новым видео, на котором запечатлена в темно-синем раздельном купальнике. 59-летняя актриса похвасталась стройной фигурой и длинными ногами. Звезда сериала « Друзья » окунулась в холодную воду.

Поклонники решили, что секрет молодости актрисы — в том, что она принимает ледяные ванны. Некоторые отметили, что с трудом верят, что актрисе в этом году исполнится 60 лет.