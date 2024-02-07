59-летняя звезда «Друзей» показала стройную фигуру в бикини

Кортни Кокс поделилась в соцсетях новым видео, на котором запечатлена в темно-синем раздельном купальнике. 59-летняя актриса похвасталась стройной фигурой и длинными ногами. Звезда сериала «Друзья» окунулась в холодную воду.
Поклонники решили, что секрет молодости актрисы — в том, что она принимает ледяные ванны. Некоторые отметили, что с трудом верят, что актрисе в этом году исполнится 60 лет.
Напомним, Кортни Кокс — известная американская актриса. Зрители знают ее по роли Моники Геллер в культовом сериале «Друзья».