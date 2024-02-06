Трейлер дня: Чиповская превращает в кошмар жизнь Яглыча

Вышел тизер-трейлер романтической комедии « Любви не бывает? » с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем о том, что от ненависти до любви — всего один шаг.

Катя разочаровалась в мужчинах и больше не верит в любовь. Однажды ее соседом становится самоуверенный ловелас Саша. Чтобы его перевоспитать, Катя использует все методы, в том числе, соблазнение. Но сможет ли сама девушка не влюбиться в обаятельного соседа?

«Атмосфера фильма во многом держится на химии главных героев. И нам повезло, что Аня и Володя уже встречались в кадре, и это мне помогало в работе. Аня не только красивая женщина, но и прекрасная характерная актриса. Уверен, многие зрители увидят ее с новой стороны, а кто-то точно узнает в Кате себя. А в Володе есть большой дар быть сильным и уверенным, оставаясь при этом очень ранимым и трогательным человеком», — рассказывает режиссер и продюсер фильма Дмитрий Фикс («Свингеры», «Моя ужасная сестра»).