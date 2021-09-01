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Свингеры

2021мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Герои романтической комедии «Свингеры» — две крайне разные пары. Состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга, мечтающая о карьере дизайнера, хотят острых ощущений. А уставший от работы физиотерапевт Андрей и его жена, провизор Ирина, надеются на последний шанс выйти из семейного кризиса. Так все они оказываются на новогодней свингерской вечеринке. Однако их сексуальный эксперимент оборачивается провалом.

Режиссер
Дмитрий Фикс
В ролях
Дмитрий Нагиев, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Наталья Рудова, Илья Носков, Иван Злобин, Дарья Руденок
Страна
Россия
Премьера
25 ноября (РФ)
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Трейлер
Кадры
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