Карьеристка Катя утратила веру в любовь, совершенно разочаровавшись в мужчинах. Ловелас Саша же, напротив, и дня не может прожить без женского внимания. Однажды судьба сталкивает героев на одной лестничной клетке. Саша уверен, что его новая соседка-красотка не сможет устоять перед ним, как и все прочие. Вот только Катя верна своим убеждениям и решает проучить самовлюбленного бабника, превратив его жизнь в настоящий кошмар. Как известно, от ненависти до любви один шаг — но смогут ли Саша и Катя не упустить настоящее чувство?

«Любви не бывает?» (2024) — романтическая комедия с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем о том, как найти любовь, даже если не веришь в нее.