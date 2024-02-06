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Любви не бывает?

Любви не бывает? (2024)

2024мелодрамакомедия

Сюжет фильма «Любви не бывает?»

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Карьеристка Катя утратила веру в любовь, совершенно разочаровавшись в мужчинах. Ловелас Саша же, напротив, и дня не может прожить без женского внимания. Однажды судьба сталкивает героев на одной лестничной клетке. Саша уверен, что его новая соседка-красотка не сможет устоять перед ним, как и все прочие. Вот только Катя верна своим убеждениям и решает проучить самовлюбленного бабника, превратив его жизнь в настоящий кошмар. Как известно, от ненависти до любви один шаг — но смогут ли Саша и Катя не упустить настоящее чувство?

«Любви не бывает?» (2024) — романтическая комедия с Анной Чиповской и Владимиром Яглычем о том, как найти любовь, даже если не веришь в нее.

Режиссер

Дмитрий Фикс

В ролях

Анна Чиповская, Владимир Яглыч, Евгений Михеев, Юлия Франц, Алексей Золотовицкий, Евгения Шахнович, Никита Плащевский, Ксения Лукьянчикова, Сергей Мигицко, Константин Мазуренко

Страна

Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Любви не бывает?
Кадр из Любви не бывает?
Кадр из Любви не бывает?
Кадр из Любви не бывает?
Кадр из Любви не бывает?
7
фотографий
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