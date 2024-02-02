Умер 48-летний оператор «Последнего богатыря»

Умер оператор сериала «Кухня» и кинофраншизы «Последний богатырь», сценарист и режиссер Павел Капинос. О смерти 48-летнего оператора сообщила в Telegram-канале режиссер Анна Меликян, с которой Капинос работал над съемками фильма «8» и некоторыми рекламными роликами.
По словам Меликян, у Капиноса остановилось сердце.
Она призвала читающих ее сообщения людей беречь друг друга. «Никогда не знаешь, где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути... Хрупкое все очень», — написала Меликян.
Капинос в качестве оператора снял фильмы «Холостяки», «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Отель "Элеон"», «Беспринципные», «Мертвое озеро», части франшизы «Последний богатырь» «Корень зла» и «Посланник Тьмы» и «Ждун». Был оператором клипа певицы МакSим «Мой рай».