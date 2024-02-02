Умер 48-летний оператор «Последнего богатыря»

Умер оператор сериала « Кухня » и кинофраншизы « Последний богатырь », сценарист и режиссер Павел Капинос . О смерти 48-летнего оператора сообщила в Telegram-канале режиссер Анна Меликян , с которой Капинос работал над съемками фильма «8» и некоторыми рекламными роликами.

Она призвала читающих ее сообщения людей беречь друг друга. «Никогда не знаешь, где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути... Хрупкое все очень», — написала Меликян.