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2 февраля 2024, новость

Умер 48-летний оператор «Последнего богатыря»

Скончался оператор Павел Капинос
Павел Капинос (фото: соцсети)
Павел Капинос (фото: соцсети)

Умер оператор сериала «Кухня» и кинофраншизы «Последний богатырь», сценарист и режиссер Павел Капинос. О смерти 48-летнего оператора сообщила в Telegram-канале режиссер Анна Меликян, с которой Капинос работал над съемками фильма «8» и некоторыми рекламными роликами.

По словам Меликян, у Капиноса остановилось сердце.

Она призвала читающих ее сообщения людей беречь друг друга. «Никогда не знаешь, где, в какой момент тебя поджидает твоя остановка сердца и в какой момент было положено начало этому пути... Хрупкое все очень», — написала Меликян.

Капинос в качестве оператора снял фильмы «Холостяки», «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Отель "Элеон"», «Беспринципные», «Мертвое озеро», части франшизы «Последний богатырь» «Корень зла» и «Посланник Тьмы» и «Ждун». Был оператором клипа певицы МакSим «Мой рай».

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