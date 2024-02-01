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1 февраля 2024, статьяPROсмотреноОбзоры

Лучший фильм Нолана? Разбираем «Оппенгеймера» на атомы в шоу PROсмотрено

Новый выпуск нашего шоу посвящается одному из главных фильмов-фаворитов предстоящего «Оскара 2024»

«Оппенгеймер» Кристофера Нолана — лидер наградного сезона. Вот и номинаций на премию «Оскар» у него больше, чем у конкурентов. Кажется, это самый реальный за всю карьеру шанс режиссера добиться признания киноакадемиков. Обсудить нашумевший фильм в шоу PROсмотрено мы пригласили автора одной из самых заметных отечественных лент на схожую тематику («Испытание») Александра Котта. Скорее подключайтесь с дискуссии!

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Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы следить за выходом следующих выпусков, и подключайтесь к обсуждению «Оппенгеймера».

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