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1 февраля 2024, новость

Охлобыстин раскрыл, чем недоволен в «Холопе 2»

Актер заявил, что неудовлетворен собой в фильме
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин | Источник: PersonaStars

Актер Иван Охлобыстин признался в Telegram-канале, что остался недоволен собой в фильме «Холоп 2».

«Работа актеров, безукоризненна. О себе судить не могу, в силу естественной каждому нормальному человеку неудовлетворенности своим видом», — объяснил артист.

Охлобыстин добавил, что сам фильм ему очень понравился. Он назвал картину зрелищной, остроумной и заслуживающей самой высокой оценки. Артист счастлив, что принял в этом участие. Охлобыстин уточнил, что ходил на поздний сеанс. Однако, несмотря на этот факт, по его словам, зрительский зал был «забит до отказа».

6 января стало известно, что «Холоп 2» Клима Шипенко собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Также в российском прокате лидировала картина «Бременские музыканты» Алексея Нужного. Экранизация одноименного мультфильма собрала 1 470 325 364 рубля за первый уикенд.

27 января «Холоп 2» стал второй самой кассовой лентой в российском прокате.

Во время загрузки произошла ошибка.
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