Кончаловский признался, что не станет смотреть «Мастера и Маргариту»

Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский признался, что не может смотреть новый фильм «Мастер и Маргарита». Его слова передает «Лайф».

«Честно говоря, не могу больше смотреть “Мастера и Маргариту”. Я предпочитаю читать роман», — признался постановщик.

По мнению художника, многие постановщики пытались экранизировать булгаковский роман, однако их интерпретация часто не соответствовала оригинальному произведению. Он добавил, что его мало интересует взгляд других режиссеров на культовый текст.

В то же время Кончаловский ответил, почему фильм "Мастер и Маргарита" подвергся критике из-за позиции режиссера картины по СВО. Он произнес фразу: «Так устроены люди». Постановщик добавил, что люди часто проецируют свои личные чувства к автору картины на то, что он делает.

Напомним, светская премьера «Мастера и Маргариты» режиссера Михаила Локшина прошла 24 января в московском кинотеатре «Октябрь». Главные роли в фильме сыграли Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. По словам артистки, экранизация популярного романа Михаила Булгакова не идентична каноничному сюжету.