«Всегда больно»: Юлия Пересильд рассказала об отказах в кино

Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд призналась в соцсети, что получала много отказов на кастингах.

Пересильд уточнила, что ее до сих пор не берут на некоторые роли. Она назвала это частью профессии. Артистка призналась, что ей всегда больно получать отказы.

«Это всегда больно. Надо уметь верить в себя, в свой талант и любить “не себя в искусстве, а искусство в себе”», — поделилась актриса.

Пересильд стала наиболее известна по фильму «Вызов». Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордовина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.