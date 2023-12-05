Лариса Гузеева рассказала о чертах характера, которые в себе не любит

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась в беседе с Hello!, что не любит в себе резкость и несдержанность.

«Семь раз отмерь, один отрежь — не про меня», — рассказала артистка.

Гузеева отметила, что может переходить личные границы, однако, если замечает это за собой, то извиняется. По словам артистки, ей нравятся холодноватые и немного надменные личности. В себе ее не устраивает неспособность контролировать эмоции.

«Думаю: вот же как повезло человеку, мне бы такой быть. А я могу наговорить даже близкому лишнего, а потом отойду и начинаю топить в любви. С дочкой обсуждали одну историю, объясняю: “Я не на пустом месте выбила ногой дверь в твою комнату, были же причины!”. А она мне: “Но я же была маленькой…”. Ну вот не понимала я этого, общалась на равных», — поделилась телеведущая.

Гузеева отметила, что похожее недопонимание у нее случилось с матерью. Она осознала свою неправоту только тогда, когда родительница заплакала и попросила ее себя пожалеть.