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5 декабря 2023, новость

Лариса Гузеева рассказала о чертах характера, которые в себе не любит

Актриса призналась, что хотела бы быть более сдержанной
Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась в беседе с Hello!, что не любит в себе резкость и несдержанность.

«Семь раз отмерь, один отрежь — не про меня», — рассказала артистка.

Гузеева отметила, что может переходить личные границы, однако, если замечает это за собой, то извиняется. По словам артистки, ей нравятся холодноватые и немного надменные личности. В себе ее не устраивает неспособность контролировать эмоции.

«Думаю: вот же как повезло человеку, мне бы такой быть. А я могу наговорить даже близкому лишнего, а потом отойду и начинаю топить в любви. С дочкой обсуждали одну историю, объясняю: “Я не на пустом месте выбила ногой дверь в твою комнату, были же причины!”. А она мне: “Но я же была маленькой…”. Ну вот не понимала я этого, общалась на равных», — поделилась телеведущая.

Гузеева отметила, что похожее недопонимание у нее случилось с матерью. Она осознала свою неправоту только тогда, когда родительница заплакала и попросила ее себя пожалеть.

Гузеева также рассказала, что не намерена работать с людьми, которые не могут держать свое слово. У нее не вызывают симпатии люди, которые все время врут, не отвечают на сообщения и постоянно опаздывают. К слову, во время работы над комедией «Теща» постоянно опаздывал партнер Гузеевой по фильму Гарик Харламов. Ранее он рассказал, зачем злил Гузееву на съемках.

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