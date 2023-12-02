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2 декабря 2023, новость

Меган Фокс объяснила любовь к откровенным образам на красных дорожках

Актриса призналась, что экспериментирует со своим стилем
Меган Фокс
Меган Фокс | Источник: Rex / Fotodom.ru

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс объяснила свою любовь к откровенным образам на красных дорожках. Соответствующее интервью появилось на сайте издания WWD.

37-летняя звезда «Трансформеров» рассказала, что в начале карьеры испытывала трудности с модными тенденциями, поскольку отвергала образ сексуальной знаменитости, которым ее наделили фанаты. «Долгое время я бежала от моды, жила в одних спортивных штанах и никогда не выражала себя. А совсем недавно мне захотелось носить то, что отражает мое состояние и чувства», — объяснила Фокс.

Сейчас актриса экспериментирует со стилем, продолжая носить оверсайз-вещи или одежду, которая не очень откровенна. «Но какая-то часть меня говорит: "Нет, мне нужно раздеться в этот день"», — призналась собеседница издания.

Ранее актриса Джулия Робертс  посетила премьеру фильма со своим участием, представив триллер «Оставь мир позади».

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