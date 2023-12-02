Меган Фокс объяснила любовь к откровенным образам на красных дорожках

37-летняя звезда «Трансформеров» рассказала, что в начале карьеры испытывала трудности с модными тенденциями, поскольку отвергала образ сексуальной знаменитости, которым ее наделили фанаты. «Долгое время я бежала от моды, жила в одних спортивных штанах и никогда не выражала себя. А совсем недавно мне захотелось носить то, что отражает мое состояние и чувства», — объяснила Фокс.