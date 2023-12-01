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1 декабря 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Редкий выход: Джулия Робертс посетила премьеру фильма со своим участием

Голливудская звезда представила триллер «Оставь мир позади»
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6
фотографий
6
фотографий

Джулия Робертс появилась в центре «Керзон Мэйфейр» в Лондоне, где презентовала картину «Оставь мир позади», в которой сыграла одну из главных ролей. Для светского выхода 56-летняя голливудская актриса выбрала пиджак и мини-юбку пудрового цвета, показав свои роскошные длинные ноги.

Вместе с Робертс фильм представили актриса Миха’ла Херролд и режиссер Сэм Эсмаил. Интересно, что звезда «Красотки» не только сыграла в этом проекте главную роль, но и выступила продюсером. По словам Робертс, кинолента «Оставь мир позади» — это многослойный триллер-катастрофа, в котором ей нужно было сыграть женщину, сильно отличающуюся от нее самой.

В основе сюжета — роман-бестселлер Румана Алама. Главная героиня Аманда (Джулия Робертс) вместе с мужем и двумя детьми отправляется на отдых в маленький городок на Лонг-Айленде. Идиллия драматично обрывается, когда на пороге арендованного ими дома появляется семья его владельцев. В новостях сообщают, что вся страна подверглась кибератаке, и повсеместно замечено нарушение связи. Две семьи пытаются выжить посреди хаоса, когда параноидальный бред оказывается реальностью.

В мировой прокат фильм «Оставь мир позади» выходит 8 декабря.

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