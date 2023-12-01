Наверх
1 декабря 2023, новость

Завершились съемки второй части «Битлджуса»

Работа над фильмом была приостановлена на 118 дней из-за забастовки сценаристов
Вайнона Райдер и Майкл Китон в фильме «Битлджус»
Вайнона Райдер и Майкл Китон в фильме «Битлджус»

Режиссер Тим Бертон заявил об окончании съемок сиквела своего культового фильма «Битлджус». Об этом пишет Variety.

«Битлджус 2» не был закончен из-за забастовки голливудских актеров. Режиссеру не хватило двух дней, чтобы закончить проект, поэтому ему пришлось ждать еще 118 дней, пока Гильдия сценаристов договорится с ассоциацией продюсеров. По словам Бертона, новый фильм будет снят в стилистике его «Битлджуса» 1988 года.

К съемкам в картине вернулись Майкл Китон и Вайнона Райдер, к ним присоединилась звезда сериала Бертона «Уэнсдэй» Дженна Ортега.

Композитором картины станет Дэнни Эльфман, ранее не раз работавший с Бертоном.

Бертон хотел снять фильм «Битлджус на Гавайях» после выхода первого фильма. Однако тогда он был занят производством фильма «Бэтмен возвращается», а после — другими проектами.

В 2011 году Вайнона Райдер говорила, что хотела бы сыграть главную героиню «Битлджуса» Лидию Дитц снова, но только при условии, что Бертон и Китон также будут участвовать в создании фильма. О том, что Тим Бертон снимет сикквел картины «Битлджус», стало известно в 2013 году. 

Ранее актер Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли в «Битлджусе 2».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Битлджус
Майкл Китон
Michael Keaton
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли в продолжении «Битлджуса»
Тим Бертон
Тим Бертон
Tim Burton
Битлджус 2
Тим Бертон
Тим Бертон высказался о продолжении «Кошмара перед Рождеством»
Бэтмен возвращается
Вайнона Райдер, 2007 год
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Тим Бертон и Моника Беллуччи
Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на кинопремьере
Уэнсдэй
Уэнсдэй
Дженна Ортега
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Моника Беллуччи и Тим Бертон
Моника Беллуччи подтвердила роман с режиссером Тимом Бертоном
Кадр из сериала «Уэнсдэй»
«Уэнсдэй» назвали самым популярным сериалом 2022
Кристина Риччи
Звезда «Семейки Аддамс» оценила работу Дженны Ортеги в «Уэнсдэй»
Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Сериал «Уэнсдэй» набрал более миллиарда часов просмотров
Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй»
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Пирс Броснан
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Кадр из фильма «Битлджус»
Брэд Питт планирует снять продолжение «Битлджуса»
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Предчувствие»
Предчувствие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Трейлер (англ.)
Память
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Онегин»
Онегин
Трейлер
Кадр из фильма «Воздух»
Воздух
Трейлер
vktrailer-220787057_456355640
Правда
Трейлер
Лариса Долина в сериале «Блеск»
Блеск
Тизер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь