Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли в продолжении «Битлджуса»

Он рассказал о биографии своего персонажа. «Я еще не видел ни одного кадра, но это было весело. Я играю офицера полиции в загробной жизни, так что я мертвец. А в жизни [персонаж] я был звездой второсортных боевиков, но попал в аварию, и именно это отправило меня на ту сторону. Но благодаря своим навыкам я стал детективом в загробной жизни. Так что это моя работа», — сказал Дефо.