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27 ноября 2023, новость

Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли в продолжении «Битлджуса»

Актер рассказал, что будет играть «детектива в загробной жизни»
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли в фильме «Битлджус 2» режиссера Тима Бертона. Его цитирует Variety.

Он рассказал о биографии своего персонажа. «Я еще не видел ни одного кадра, но это было весело. Я играю офицера полиции в загробной жизни, так что я мертвец. А в жизни [персонаж] я был звездой второсортных боевиков, но попал в аварию, и именно это отправило меня на ту сторону. Но благодаря своим навыкам я стал детективом в загробной жизни. Так что это моя работа», — сказал Дефо.

Ранее Тим Бертон рассказал о работе над сиквелом своего фильма «Битлджус». По словам кинематографиста, картина должна выйти в сентябре следующего года.

Режиссер хотел снять продолжение ленты еще в начале 1990-х — тогда предполагалось, что во второй части «Битлджус» отправится на Гавайи. Однако эта картина так и не была запущена в производство. 

Ранее стало известно, что Моника Беллуччи может сыграть в «Битлджусе 2».

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