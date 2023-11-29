В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с участием Михаила Боярского после госпитализации артиста. Об этом пишет news.ru.
«Михаил Сергеевич был госпитализирован. На данный момент спектакли с его участием отменены, артиста заменят другие актеры», — сообщили в театре.
Накануне сообщалось, что актер и певец Боярский оказался в Мариинской больнице с инфарктом. Телеканал 78.ru отмечал, что артист попал в больницу 27 ноября, а спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.
Позднее сын актера Сергей Боярский подтвердил, что его отец находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».
«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал Боярский-младший.
Михаил Боярский дебютировал в кино в 1959 году в ленте «Спички детям не игрушка». Он получил первую известность после роли Сильвы в картине «Старший сын» 1975 года, однако наибольшую популярность артист приобрел после роли Д'Артаньяна в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». В его фильмографии более 100 ролей. Среди них такие проекты, как «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити».
Ранее Михаил Боярский вспомнил, как его не брали ни в один театр Петербурга, и признался в любви к театру имени Ленсовета.