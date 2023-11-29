Наверх
29 ноября 2023, новость

В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского

Театр имени Ленсовета отменил запланированные постановки после новостей о госпитализации актера
Михаил Боярский
Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге отменил спектакли с участием Михаила Боярского после госпитализации артиста. Об этом пишет news.ru.

«Михаил Сергеевич был госпитализирован. На данный момент спектакли с его участием отменены, артиста заменят другие актеры», — сообщили в театре.

Накануне сообщалось, что актер и певец Боярский оказался в Мариинской больнице с инфарктом. Телеканал 78.ru отмечал, что артист попал в больницу 27 ноября, а спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

Позднее сын актера Сергей Боярский подтвердил, что его отец находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

«Да, это так. Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал Боярский-младший.

Михаил Боярский дебютировал в кино в 1959 году в ленте «Спички детям не игрушка». Он получил первую известность после роли Сильвы в картине «Старший сын» 1975 года, однако наибольшую популярность артист приобрел после роли Д'Артаньяна в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д'Артаньян и три мушкетера». В его фильмографии более 100 ролей. Среди них такие проекты, как «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Новогодние приключения Маши и Вити».

Ранее Михаил Боярский вспомнил, как его не брали ни в один театр Петербурга, и признался в любви к театру имени Ленсовета.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Михаил Боярский
Сергей Боярский
Михаил Боярский
Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери
Владимир Машков
Владимир Машков отметит свое 60-летие в театре
Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)
Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи
Михаил Боярский
Михаил Боярский вспомнил, как его не брали ни в один театр Петербурга
Михаил Боярский
Боярский рассказал, почему избавился от бизнеса в России
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа
Александр Митта
Стало известно об ухудшении состояния 90-летнего Митты
Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей
«Ланфрен-ланфра»: Боярский спел для премьеры фильма про гардемаринов
Константин Хабенский
Хабенский собирается впервые выступить режиссером спектакля
Олег Меньшиков и Кристина Асмус
Асмус трогательно поздравила Меньшикова с днем рождения
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии
Джереми Реннер
Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП
Кадр из фильма «Все еще: Фильм Майкла Дж. Фокса»
Звезда фильма «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни
Юрий Соломин
В Малом театре прокомментировали информацию о состоянии Соломина
Деми Мур и Брюс Уиллис
Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур
МХАТ имени Горького, фото: Пресс-служба МХАТа им. Горького
Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем
Светлана Светличная
83-летнюю Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней
Александр Домогаров в спектакле «Маскарад»
В театре Моссовета заявили, что сняли Домогарова с роли по просьбе актера
Константин Богомолов
Богомолов рассказал, как «медленно приучал» зрителей к своим спектаклям
Светлана Светличная
Друг семьи Светличной опроверг слухи о ее насильственной отправке в стационар
Павел Баршак
Избитого актера Павла Баршака выписали из больницы
Павел Баршак
Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис теряет языковые навыки
Кристина Асмус
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Павел Баршак
Актер Павел Баршак рассказал о своем состоянии после избиения
Павел Баршак
Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер
Николай Дроздов
86-летний Николай Дроздов возмутился слухами о раке
Кевин Спейси
Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт
Кристина Асмус
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Надежда Ефремова (фото: соцсети)
Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра
Юлия Ауг
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Кристина Асмус
Кристина Асмус эмоционально сообщила о переломе ноги
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессирующей болезни актера
Лидия Федосеева-Шукшина
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье бабушки после инсульта
Софи Лорен
89-летняя Софи Лорен попала в больницу с переломом бедра
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Дмитрий Певцов
Певцов объяснил свое нежелание сниматься в кино
Шэннен Доэрти, 2015 год
Звезда «Зачарованных» в слезах рассказала о борьбе с раком мозга
Юлия Пересильд
Пересильд пожаловалась на здоровье после экспедиции на Эльбрус
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления
Станислав Любшин
Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве
Инна Чурикова
Скончавшейся Инне Чуриковой нашли замену в «Ленкоме»
Александра Захарова
Дочь Марка Захарова высказалась об отмененном спектакле «Ленкома»
Кадр из фильма «Гардемарины 1787. Мир»
Харатьян, Боярский, Орбакайте появились в трейлере продолжения «Гардемаринов»
Кристина Асмус
Кристина Асмус попала в больницу на съемках
Павел Табаков
Помощник Олега Табакова объяснил, почему артиста все боялись
Лариса Голубкина
83-летняя Голубкина уточнила информацию о своей госпитализации
Кристина Асмус
Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке
Николай Ефремов
Выпавшего из окна сына Ефремова выписали из больницы
Новые трейлеры
Память
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Онегин»
Онегин
Трейлер
Кадр из фильма «Воздух»
Воздух
Трейлер
vktrailer-220787057_456355640
Правда
Трейлер
Лариса Долина в сериале «Блеск»
Блеск
Тизер
Кадр из сериала «Оффлайн» (2 сезон)
Оффлайн
Трейлер (2 сезон)
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
Трейлер
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь