33-летняя Дженнифер Лоуренс объяснила изменения во внешности

«Я начала сниматься в 19 лет, поэтому в сети много моих фотографий, на которых мне от 19 до 30 лет. И я постоянно говорю: “Я стала старше. Мое лицо похудело и изменилось, потому что я стала старше”. Все думают, что мне сделали пластику носа, а я такая: “У меня точно такой же нос. Мои щеки стали меньше. Спасибо, что подняли эту тему”, — заключила Лоуренс.

Напомним, Дженнифер Лоуренс — известная голливудская актриса, прославившаяся благодаря таким проектам, как «Голодные игры», «Люди Икс» и другим.