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29 ноября 2023, новость

33-летняя Дженнифер Лоуренс объяснила изменения во внешности

В последнее время актрису подозревали в увлечении пластическими операциями
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Лоуренс в беседе с Кайли Дженнер для журнала Interview Magazine рассказала о своих изменениях во внешности, которые все подробно обсуждают в последнее время. Поклонники подозревают, что 33-летняя актриса сделала пластику носа и глаз. Однако она объяснила, что такие перемены связаны с техникой макияжа.

«Невероятно, на что способен макияж! Я работаю с ним. Хунг Ваннго подчеркивает губы, и я называю его пластическим хирургом. За последние несколько месяцев, с тех пор, как я сотрудничаю с ним, все убеждены, что я сделала операцию на глазах», — заявила звезда франшизы «Голодные игры».

Впрочем, актриса призналась, что колола филлеры в губы. Но это, по мнению Лоуренс, никак не повлияло на ее внешность. Все перемены связаны лишь с взрослением.

«Я начала сниматься в 19 лет, поэтому в сети много моих фотографий, на которых мне от 19 до 30 лет. И я постоянно говорю: “Я стала старше. Мое лицо похудело и изменилось, потому что я стала старше”. Все думают, что мне сделали пластику носа, а я такая: “У меня точно такой же нос. Мои щеки стали меньше. Спасибо, что подняли эту тему”, — заключила Лоуренс.

Напомним, Дженнифер Лоуренс — известная голливудская актриса, прославившаяся благодаря таким проектам, как «Голодные игры», «Люди Икс» и другим.

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