Новый мультфильм Disney провалился в прокате

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355012&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Новый мультфильм студии Disney под названием «Заветное желание» провалился в прокате в первый уикенд. Об этом сообщает Screenrent.

За пять дней праздничных выходных проект собрал в прокате 31,6 миллиона долларов при ожидавшихся 45-55 миллионов. Картина заняла лишь третье место в североамериканском прокате — ее обошли фильм «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», собравший 42,2 миллиона долларов, и «Наполеон», собравший 32,8 миллиона.

За неделю до выхода нового анимационного проекта Disney в прокат вышел мультфильм «Тролли 3» студии DreamWorks, который за минувшие выходные заработал 25,6 миллиона долларов, перехватив часть аудитории «Заветного желания».