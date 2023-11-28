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28 ноября 2023, новость

Новый мультфильм Disney провалился в прокате

Анимационная лента «Заветное желание» показала низкие кассовые сборы в первый уикенд
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Новый мультфильм студии Disney под названием «Заветное желание» провалился в прокате в первый уикенд. Об этом сообщает Screenrent.

За пять дней праздничных выходных проект собрал в прокате 31,6 миллиона долларов при ожидавшихся 45-55 миллионов. Картина заняла лишь третье место в североамериканском прокате — ее обошли фильм «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях», собравший 42,2 миллиона долларов, и «Наполеон», собравший 32,8 миллиона.

За неделю до выхода нового анимационного проекта Disney в прокат вышел мультфильм «Тролли 3» студии DreamWorks, который за минувшие выходные заработал 25,6 миллиона долларов, перехватив часть аудитории «Заветного желания».

По сюжету мультфильма «Заветное желание» 17-летняя героиня Аша сражается с коварным королем Магнифико, чтобы спасти свой народ. Главные роли озвучили Ариана ДеБос и Крис Пайн.

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