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Заветное желание

Wish

20231 ч. 32 мин.мультфильмымюзиклприключениясемейныйфэнтези

Сюжет фильма:

17-летняя Аша живет у Пиренейского полуостра, в удивительной стране Росас, известной как Королевство желаний. Люди приезжают сюда со всего света, чтобы передать свои самые сокровенные желания королю Магнифико, который обещает исполнить их — когда-нибудь. Только он может решить, какие желания сбудутся и когда. Однажды Аша загадывает такое мощное желание, что на него откликается космическая сила — маленький шарик беграничной энергии, именуемый Звездой. С его помощью, а также вместе со своим верным говорящим козленком Валентино, Аше предстоит одолеть коварного Магнифико, спасти свой народ и доказать, что человеку подвластно все. Стоит только захотеть!

«Заветное желание» — анимационный фильм студии Disney, главные роли в котором озвучили Ариана ДеБос, Алан Тьюдик и Крис Пайн.

Режиссеры
Крис Бак, Фавн Вирасунторн
В ролях
Ариана ДеБос, Алан Тьюдик, Крис Пайн, Эван Питерс, Харви Гильен, Виктор Гарбер, Делла Саба, Анжелика Кебрал, Рами Юссеф, Наташа Ротуэлл, Джон Рудницкий, Нико Варгас, Дженнифер Кумияма
Страна
США
Премьера
22 ноября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры17
17
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