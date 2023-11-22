17-летняя Аша живет у Пиренейского полуостра, в удивительной стране Росас, известной как Королевство желаний. Люди приезжают сюда со всего света, чтобы передать свои самые сокровенные желания королю Магнифико, который обещает исполнить их — когда-нибудь. Только он может решить, какие желания сбудутся и когда. Однажды Аша загадывает такое мощное желание, что на него откликается космическая сила — маленький шарик беграничной энергии, именуемый Звездой. С его помощью, а также вместе со своим верным говорящим козленком Валентино, Аше предстоит одолеть коварного Магнифико, спасти свой народ и доказать, что человеку подвластно все. Стоит только захотеть!

«Заветное желание» — анимационный фильм студии Disney, главные роли в котором озвучили Ариана ДеБос, Алан Тьюдик и Крис Пайн.