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Тролли. Группа в сборе

Trolls Band Together

2023мультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

После долгой истории дружбы и бесконечных намеков на что-то большее Розочка и Цветан наконец-то официально вместе! И Розочка узнает кое-что о прошлом своего возлюбленного. Оказывается, когда-то давно он и четверо его братьев входили в состав ее любимого бой-бэнда! Но группа, как и их семья, распалась, когда Цветан был еще ребенком, и с тех пор он своих родных не видел. И теперь герои узнают, что одного из братьев Цветана похитила пара поп-злодеев. Отважные и решительные тролли отправляются в невероятное путешествие, чтобы воссоединить семью и спасти поп-культуру от забвения.

«Тролли. Группа в сборе» — третья часть приключений троллей, которые очень любят петь.

Режиссеры
Уолт Дорн, Тим Хайц
В ролях
Анна Кендрик, Зои Дешанель, Давид Диггс, Кристофер Минц-Плассе, Джастин Тимберлейк, Кенан Томпсон, Кунал Нэйэр, Заша Мэмет, Эрик Андре, Эндрю Рэннеллс, Эми Шумер, Кид Кади, РуПол, Рон Фанчес, Камила Кабельо, Трой Сиван, Роландо Давила-Бельтран
Страна
США
Премьера
4 октября (Мир)
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Трейлер
Кадры5
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