После долгой истории дружбы и бесконечных намеков на что-то большее Розочка и Цветан наконец-то официально вместе! И Розочка узнает кое-что о прошлом своего возлюбленного. Оказывается, когда-то давно он и четверо его братьев входили в состав ее любимого бой-бэнда! Но группа, как и их семья, распалась, когда Цветан был еще ребенком, и с тех пор он своих родных не видел. И теперь герои узнают, что одного из братьев Цветана похитила пара поп-злодеев. Отважные и решительные тролли отправляются в невероятное путешествие, чтобы воссоединить семью и спасти поп-культуру от забвения.

«Тролли. Группа в сборе» — третья часть приключений троллей, которые очень любят петь.