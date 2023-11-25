ДиКаприо рассказал, как его карьере помогла Шэрон Стоун

Леонардо ДиКаприо | Источник: Legion-Media.ru

Актер Леонардо ДиКаприо рассказал, как его карьере помогла актриса Шэрон Стоун и как он отблагодарил ее. Его цитирует E! News.

В 1995 году Стоун настояла на том, чтобы режиссер Сэм Рэйми взял 20-летнего ДиКаприо на одну из ролей в вестерне «Быстрый и мертвый». Студия отказалась давать шанс начинающей звезде, и Стоун согласилась заплатить ему гонорар из собственного кармана. Роль оказалась прорывной, и карьера молодого артиста пошла в гору.

«Я благодарил ее множество раз. Не знаю, посылал ли ей какой-то конкретный подарок, предмет в благодарность, но я и не смог бы в достаточной степени отблагодарить ее», — поделился он.

По словам ДиКаприо, Стоун заплатила и за роль Рассела Кроу.

«С Расселом Кроу была та же история. Я думаю, она видела наши ранние работы — “Скины” и “Что гложет Гилберта Грейпа?”»,— предположил он.