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23 ноября 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Петров показал фото с женой и спровоцировал слухи о ее беременности

Поклонники рассмотрели изменения в фигуре 22-летней Виктории

Александр Петров опубликовал новые фото с молодой женой Викторией. Пара побывала в Переславле-Залесском, родном городе 34-летенего актера, и навестила его маму. Опубликованные кадры озадачили поклонников звезды.

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Некоторые из них обратили внимание на изменения в фигуре Виктории и пришли к выводу, что она беременна. Однако большинство решило, что такой эффект возник из-за объемного свитера.

Напомним, в середине сентября Александр Петров сообщил, что женился на 22-летней Виктории Антоновой. По словам актера, они познакомились на улице и спустя несколько встреч решили расписаться.

До этого Петров состоял в длительных отношениях с актрисой Стасей Милославской. 25 ноября Петров и Антонова планируют устроить большой праздник по случаю своего бракосочетания. 

Ранее Виктория Антонова показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе с Александром Петровым.

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