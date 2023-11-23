Петров показал фото с женой и спровоцировал слухи о ее беременности

Александр Петров опубликовал новые фото с молодой женой Викторией. Пара побывала в Переславле-Залесском, родном городе 34-летенего актера, и навестила его маму. Опубликованные кадры озадачили поклонников звезды.
Некоторые из них обратили внимание на изменения в фигуре Виктории и пришли к выводу, что она беременна. Однако большинство решило, что такой эффект возник из-за объемного свитера.
Напомним, в середине сентября Александр Петров сообщил, что женился на 22-летней Виктории Антоновой. По словам актера, они познакомились на улице и спустя несколько встреч решили расписаться.
До этого Петров состоял в длительных отношениях с актрисой Стасей Милославской. 25 ноября Петров и Антонова планируют устроить большой праздник по случаю своего бракосочетания.
Ранее Виктория Антонова показала стройную фигуру в купальнике на отдыхе с Александром Петровым.