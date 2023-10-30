Молодая жена Петрова восхитила фото в купальнике

Поклонники отметили, что 34-летнему актеру очень повезло с молодой женой. Кроме того, они обратили внимание, что Петров стал выглядеть более счастливым рядом с ней, а Антонова после свадьбы похудела и похорошела.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова стали мужем и женой в середине сентября этого года. Молодые люди познакомились на улице и спустя несколько встреч поняли, что хотят быть вместе. Интересно, что в это время звезда сериала «Полицейский с Рублевки» еще состоял в отношениях со Стасей Милославской. Она узнала об их расставании всего за несколько минут до того, как Петров разместил публикацию со свадебными фотографиями.