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22 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Собчак с Богомоловым, Боня, Водонаева посетили премьеру сериала

Российские знаменитости посмотрели первые серии проекта «Кеша должен умереть»
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В столичном кинотеатре «Москва» состоялся премьерный показ сериала «Кеша должен умереть» режиссера Константина Богомолова и продюсера Валерия Тодоровского. Многосерийный фильм вместе с создателями представили актрисы Юлия Александрова, Василиса Перелыгина и Александра Ребенок, а вот Юлия Снигирь, исполнительница одной из главных ролей, на премьере не появилась.

Богомолова в этот вечер пришла поддержать супруга, телеведущая Ксения Собчак. Также среди звездных гостей были Наталья Рудова, Георгий Верник, Наталья Бардо, Ксения Бородина, Лянка Грыу, Виктория Боня, Анна Банщикова, Алика Смехова, Татьяна Лютаева, Анна Чурина, Алена Водонаева, Григорий Калинин, Дмитрий Исхаков, Евгения Малахова и многие другие.

«Кеша должен умереть» — это сатирическая история, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях. Каждый герой представляет стереотип, отражающий странности современной жизни: высокомерная коренная москвичка, взбалмошная актриса, девушка, которая приехала покорять столицу, помешанная на правильном образе жизни женщина, ревнивая свекровь и саркастичный, уставший от всего интеллектуал.

Снигирь и Александрова на съемках нового сериала Богомолова

Валерий Тодоровский отметил, что в сериале показано такое явление, как русское многоженство. Он признался, что часто сталкивался с такими историями в жизни, и это всегда было драматично, а порой и смешно.

«Люди, участвующие в этих любовных треугольниках, а иногда четырехугольниках и пятиугольниках, несчастны, но они не могут разорвать эту связь. <…> Я думаю, что фильм будет немного шокировать, но при этом заставит задуматься, тронет и развлечет зрителя», — рассказал продюсер.

Первые эпизоды сериала «Кеша должен умереть» выйдут в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря.

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