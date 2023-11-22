Собчак с Богомоловым, Боня, Водонаева посетили премьеру сериала

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«Кеша должен умереть» — это сатирическая история, высмеивающая абсурдные ситуации в семейных отношениях. Каждый герой представляет стереотип, отражающий странности современной жизни: высокомерная коренная москвичка, взбалмошная актриса, девушка, которая приехала покорять столицу, помешанная на правильном образе жизни женщина, ревнивая свекровь и саркастичный, уставший от всего интеллектуал.

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Валерий Тодоровский отметил, что в сериале показано такое явление, как русское многоженство. Он признался, что часто сталкивался с такими историями в жизни, и это всегда было драматично, а порой и смешно.

«Люди, участвующие в этих любовных треугольниках, а иногда четырехугольниках и пятиугольниках, несчастны, но они не могут разорвать эту связь. <…> Я думаю, что фильм будет немного шокировать, но при этом заставит задуматься, тронет и развлечет зрителя», — рассказал продюсер.

Первые эпизоды сериала «Кеша должен умереть» выйдут в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря.