Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова

В преддверии премьеры опубликован трейлер многосерийной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть» — нового проекта Константина Богомолова, снявшего «Содержанок» и «Хорошего человека».
Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь, Юлия Александрова, Александра Ребенок, Василиса Перелыгина и сам Константин Богомолов.
В центре сюжета — харизматичный архитектор Иннокентий Мельников, или просто Кеша (эту роль и играет Богомолов), который не умеет расставаться с женщинами. За спиной у Кеши три брака — с Леной (Ребенок), Юлей (Александрова) и Варей (Снигирь), и со всеми тремя бывшими женами герой поддерживает теплые, не только дружеские отношения.
Такое положение вещей начинает рушиться после того, как у Кеши появляется новая любовница Алла (Перелыгина). Бывшие жены оскорблены тем, что она из совсем другого «круга». Одна из них в шутку предлагает избавиться от Кеши.
В сериале также появятся Игорь Верник, Дарья Екамасова, Ольга Лапшина, Алексей Онежен и другие. Продюсером проекта выступил Валерий Тодоровский.
Премьера первых двух серий криминальной мелодрамы «Кеша должен умереть» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря.