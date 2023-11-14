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14 ноября 2023, новость

Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова

Актрисы сыграют бывших жен любвеобильного главного героя в мелодраме «Кеша должен умереть»

В преддверии премьеры опубликован трейлер многосерийной ироничной мелодрамы «Кеша должен умереть» — нового проекта Константина Богомолова, снявшего «Содержанок» и «Хорошего человека».

Главные роли в сериале исполнили Юлия Снигирь, Юлия Александрова, Александра Ребенок, Василиса Перелыгина и сам Константин Богомолов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В центре сюжета — харизматичный архитектор Иннокентий Мельников, или просто Кеша (эту роль и играет Богомолов), который не умеет расставаться с женщинами. За спиной у Кеши три брака — с Леной (Ребенок), Юлей (Александрова) и Варей (Снигирь), и со всеми тремя бывшими женами герой поддерживает теплые, не только дружеские отношения. 

Такое положение вещей начинает рушиться после того, как у Кеши появляется новая любовница Алла (Перелыгина). Бывшие жены оскорблены тем, что она из совсем другого «круга». Одна из них в шутку предлагает избавиться от Кеши.

В сериале также появятся Игорь Верник, Дарья Екамасова, Ольга Лапшина, Алексей Онежен и другие. Продюсером проекта выступил Валерий Тодоровский.

Премьера первых двух серий криминальной мелодрамы «Кеша должен умереть» состоится в онлайн-кинотеатре Kion 1 декабря.

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