Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова

В центре сюжета — харизматичный архитектор Иннокентий Мельников, или просто Кеша (эту роль и играет Богомолов), который не умеет расставаться с женщинами. За спиной у Кеши три брака — с Леной (Ребенок), Юлей (Александрова) и Варей (Снигирь), и со всеми тремя бывшими женами герой поддерживает теплые, не только дружеские отношения.