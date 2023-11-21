Мэтта Дэймона попытаются уговорить вернуться к роли агента Борна

Кинокомпания Universal ввела в разработку новый фильм о Джейсоне Борне. Об этом изданию Deadline рассказали источники из индустрии.

По данным инсайдеров, фильм пока находится на самой ранней стадии разработки, так как пока нет даже сценария.

Режиссером проекта может стать Эдвард Бергер, чья недавняя военная драма «На западном фронте без перемен» пользовалась большим успехом на «Оскаре».