Мэтт Дэймон назвал поцелуй со Скарлетт Йоханссон «адом»

Мэтт Дэймон и Скарлетт Йоханссон в фильме «Мы купили зоопарк» | Источник: Legion-Media.ru

Мэтт Дэймон заявил, что поцелуй со Скарлетт Йоханссон был «адом». Об этом он рассказал в интервью для онлайн-канала LADbible, которое он дал вместе со своей коллегой по фильму «Оппенгеймер» Эмили Блант.

По словам актера, во время съемок семейной комедии «Мы купили зоопарк» 2011 года, им с Йоханссон предстояло сняться в нескольких сценах с поцелуями. Артисты ошибочно решили, что работа над этими сценами уже завершены. Йоханссон отправилась пообедать и съела сэндвич с луком.

«Потом нас подзывает режиссер Кэмерон Кроу и говорит, что нужно переснять сцены с поцелуями. И Скарлетт такая: "Вот черт, я только что поела лука". Можешь себе представить, какого мне было целоваться с ней в кадре после этого? Это был просто ад», — признался Дэймон.

Актер уточнил, что старался подбодрить коллегу и подшучивал над ней. «Я ей постоянно говорил между дублями, что запах из ее рта напоминает аромат роз», — смеясь подытожил он.