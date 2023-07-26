Мэтт Дэймон назвал поцелуй со Скарлетт Йоханссон «адом»

Мэтт Дэймон заявил, что поцелуй со Скарлетт Йоханссон был «адом». Об этом он рассказал в интервью для онлайн-канала LADbible, которое он дал вместе со своей коллегой по фильму «Оппенгеймер» Эмили Блант.
По словам актера, во время съемок семейной комедии «Мы купили зоопарк» 2011 года, им с Йоханссон предстояло сняться в нескольких сценах с поцелуями. Артисты ошибочно решили, что работа над этими сценами уже завершены. Йоханссон отправилась пообедать и съела сэндвич с луком.
«Потом нас подзывает режиссер Кэмерон Кроу и говорит, что нужно переснять сцены с поцелуями. И Скарлетт такая: "Вот черт, я только что поела лука". Можешь себе представить, какого мне было целоваться с ней в кадре после этого? Это был просто ад», — признался Дэймон.
Актер уточнил, что старался подбодрить коллегу и подшучивал над ней. «Я ей постоянно говорил между дублями, что запах из ее рта напоминает аромат роз», — смеясь подытожил он.
Фильм «Мы купили зоопарк» рассказывает основанную на реальных событиях историю о том, как отец двоих детей увольняется со стабильной работы и на все сбережения покупает заброшенный зоопарк. Ему предстоит своими руками привести его в порядок и наладить отношения не только с животными, но и с сотрудниками.