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20 ноября 2023, новость

Гвинет Пэлтроу объяснила, почему оставила актерскую карьеру

Актриса решилась на это после рождения дочери
Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу | Источник: Legion-Media.ru

Гвинет Пэлтроу дала интервью изданию People, в котором объяснила, почему оставила актерскую карьеру. Это произошло в 2004 году, когда у актрисы родилась дочь Эппл.

51-летняя звезда франшизы «Железный человек» призналась, что хотела больше времени проводить с ребенком, а ее профессия предполагает длительные командировки.

«Когда она появилась, для меня все изменилось. Я подумала: “Я не уверена, что так сильно хочу заниматься карьерой. Я определенно не собираюсь быть в отъезде месяцами подряд”», — рассказала Пэлтроу.

Напомним, Эппл родилась в браке Гвинет Пэлтроу с музыкантом Крисом Мартином. Также в этом союзе у пары появился сын Мозес. В 2016 году звезды развелись, а спустя два года Пэлтроу вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака. 

Ранее Гвинет Пэлтроу повторила несколько своих знаковых образов из кино и с красных дорожек.

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