51-летняя Гвинет Пэлтроу повторила свой культовый образ 1999 года

Гвинет Пэлтроу повторила свой образ с церемонии «Оскар 1999»

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ для рекламы своего бренда Goop. Соответствующий ролик появился в соцсети компании.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость предстала за праздничным столом в нескольких нарядах, в которых ранее появлялась на знаковых мероприятиях и в кино. Так, в одном из эпизодов звезда надела нежно-розовое платье люксовой марки Ralph Lauren, в котором в 1999 году она получала премию «Оскар».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239772&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Наряд состоял из пышной юбки и корсетного верха на тонких бретелях. Пэлтроу также сделала подобную прическу, собрав волосы в низкий пучок. В качестве аксессуаров она выбрала бриллиантовое колье и серьги-гвоздики, сделала макияж в нейтральных тонах.

Кроме того, актриса повторила свой образ из фильма Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум» 2001 года.

Гвинет Пэлтроу в образе из фильма «Семейка Тененбаум»

Поклонники оценили видео и внешний вид Пэлтроу в комментариях под постом. «Маркетинговая команда заслуживает повышения зарплаты», «Розовое платье с “Оскара”!», «Даже не знаю, какой образ мне понравился больше всего. Просто гениально», — заключили они.