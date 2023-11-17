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17 ноября 2023, новость

51-летняя Гвинет Пэлтроу повторила свой культовый образ 1999 года

Актриса нарядилась в платье, в котором была на церемонии вручения премии «Оскар» больше 20 лет назад
Гвинет Пэлтроу повторила свой образ с церемонии «Оскар 1999»
Гвинет Пэлтроу повторила свой образ с церемонии «Оскар 1999»

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу повторила культовый образ для рекламы своего бренда Goop. Соответствующий ролик появился в соцсети компании.

На размещенных кадрах 51-летняя знаменитость предстала за праздничным столом в нескольких нарядах, в которых ранее появлялась на знаковых мероприятиях и в кино. Так, в одном из эпизодов звезда надела нежно-розовое платье люксовой марки Ralph Lauren, в котором в 1999 году она получала премию «Оскар».

Во время загрузки произошла ошибка.

Наряд состоял из пышной юбки и корсетного верха на тонких бретелях. Пэлтроу также сделала подобную прическу, собрав волосы в низкий пучок. В качестве аксессуаров она выбрала бриллиантовое колье и серьги-гвоздики, сделала макияж в нейтральных тонах.

Кроме того, актриса повторила свой образ из фильма Уэса Андерсона «Семейка Тененбаум» 2001 года.

Гвинет Пэлтроу в образе из фильма «Семейка Тененбаум»
Гвинет Пэлтроу в образе из фильма «Семейка Тененбаум»

Поклонники оценили видео и внешний вид Пэлтроу в комментариях под постом. «Маркетинговая команда заслуживает повышения зарплаты», «Розовое платье с “Оскара”!», «Даже не знаю, какой образ мне понравился больше всего. Просто гениально», — заключили они.

Ранее Пэлтроу показала фигуру в боди. 51-летняя звезда «Влюбленного Шекспира» сделала селфи у зеркала, представ перед ним в черном наряде с воротником.

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