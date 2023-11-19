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19 ноября 2023, новость

Стало известно об улучшении самочувствия 90-летнего Александра Митты

Помощник Митты заявил, что режиссера перевели в обычную палату
Александр Митта
Александр Митта | Источник: Legion-Media.ru

Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РИА Новости рассказал его помощник Геннадий Иванов.

«Да-да. Вчера или позавчера получше было уже», — заявил Иванов.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографиста поместили в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание. 

В больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ему также диагностировали воспаление почек и сердечные заболевания.

При этом позднее сын постановщика отметил, что Митту госпитализировали из-за имеющихся ранее хронических заболеваний. По словам родственника, артист проходит плановое лечение в больнице. Сын режиссера отметил, что у отца нет ничего «экстраординарного».

Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, наиболее известный по фильмам «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж», а также сериалу «Граница: Таежный роман».

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