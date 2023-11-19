Стало известно об улучшении самочувствия 90-летнего Александра Митты

Александр Митта | Источник: Legion-Media.ru

Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РИА Новости рассказал его помощник Геннадий Иванов.

«Да-да. Вчера или позавчера получше было уже», — заявил Иванов.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографиста поместили в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание.

В больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ему также диагностировали воспаление почек и сердечные заболевания.