Стало известно об улучшении самочувствия 90-летнего Александра Митты

Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в обычную палату. Об этом РИА Новости рассказал его помощник Геннадий Иванов.
«Да-да. Вчера или позавчера получше было уже», — заявил Иванов.
13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографиста поместили в реанимации в тяжелом состоянии. При этом 12 ноября врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание.
В больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ему также диагностировали воспаление почек и сердечные заболевания.
При этом позднее сын постановщика отметил, что Митту госпитализировали из-за имеющихся ранее хронических заболеваний. По словам родственника, артист проходит плановое лечение в больнице. Сын режиссера отметил, что у отца нет ничего «экстраординарного».
Александр Митта — советский и российский кинорежиссер, наиболее известный по фильмам «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Сказка странствий», «Экипаж», а также сериалу «Граница: Таежный роман».