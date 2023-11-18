Наверх
18 ноября 2023, новость

48-летняя Ева Лонгория снялась без макияжа

Поклонники восхитились естественным обликом звезды «Отчаянных домохозяек»

Американская актриса Ева Лонгория показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в соцсети.

48-летняя звезда популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» сняла видео для глянцевого журнала «Vogue». Так, на размещенных кадрах знаменитость предстала в шелковой кофте и с двумя подвесками на шее. Кроме того, она продемонстрировала крупным планом свое лицо, на котором полностью отсутствует косметика. Видно, что на ее коже присутствуют веснушки и небольшие морщины вокруг глаз.

Ева Лонгория, фото: соцсети
Ева Лонгория, фото: соцсети

Поклонники оценили естественную красоту Лонгории и принялись писать комплименты в комментариях под роликом, который набрал более 57 тысяч лайков. «Королева. Ты хорошо выглядит с макияжем и без», «Мне так нравятся твои веснушки! Очень красивые», «Ты такая великолепная. Твое лицо совершенно не нуждается в макияже», «Очарован твоей природной красотой», «Красивая, натуральная, настоящая», — высказывались они.

Ранее Ева Лонгория показала фото в бикини с отдыха в Испании

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Триггер. Фильм»
Триггер. Фильм
Трейлер
Артур — ты король
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Что, если?..» (2 сезон)
Что, если?..
Трейлер (2 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Моя жена – киллер»
Моя жена – киллер
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»
Побег из курятника 2
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мадам Паутина»
Мадам Паутина
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Стальная хватка
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Цербер»
Цербер
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь