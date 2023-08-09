48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини

Ева Лонгория опубликовала новые фото из отпуска, который она проводит в Испании вместе с семьей. На кадре 48-летняя актриса запечатлена в черном раздельном купальнике, подчеркивающем ее формы.

Пост звезды собрал более 800 комментариев, в которых поклонники отметили, что она потрясающе выглядит, и назвали «идеальной женщиной» и «богиней».