48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини

Ева Лонгория опубликовала новые фото из отпуска, который она проводит в Испании вместе с семьей. На кадре 48-летняя актриса запечатлена в черном раздельном купальнике, подчеркивающем ее формы.
Пост звезды собрал более 800 комментариев, в которых поклонники отметили, что она потрясающе выглядит, и назвали «идеальной женщиной» и «богиней».
Напомним, что мировую известность Еве Лонгории принес сериал «Отчаянные домохозяйки», в котором она сыграла Габриэль Солис, одну из домохозяек, живущих в пригороде на Вистерии Лейн, и жену богатого бизнесмена.