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9 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

48-летняя Ева Лонгория показала фото в бикини

Звезда «Отчаянных домохозяек» отдыхает в Испании

Ева Лонгория опубликовала новые фото из отпуска, который она проводит в Испании вместе с семьей. На кадре 48-летняя актриса запечатлена в черном раздельном купальнике, подчеркивающем ее формы.

Пост звезды собрал более 800 комментариев, в которых поклонники отметили, что она потрясающе выглядит, и назвали «идеальной женщиной» и «богиней».

Напомним, что мировую известность Еве Лонгории принес сериал «Отчаянные домохозяйки», в котором она сыграла Габриэль Солис, одну из домохозяек, живущих в пригороде на Вистерии Лейн, и жену богатого бизнесмена.

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