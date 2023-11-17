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17 ноября 2023, новость

Стоянов рассказал, как санкции в киноиндустрии повлияли на жизнь россиян

Актер заявил, что Россия отрезана от международных фестивалей
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов в интервью aif.ru выразил мнение, что санкции в киноиндустрии практически не повлияли на жизнь обычных россиян.

«Иногда читаю новость “Netflix скоро представит первую серию своего нового проекта”. А она уже неделю в интернете есть в хорошем качестве, да еще и профессионально дублированная на русский язык. Смотри — не хочу. Наверно, это незаконно, “пиратство”. Но нельзя сказать, что мы не можем смотреть хорошее западное кино. Мы отрезаны только от международных кинофестивалей, которые проходят в других странах», — заявил народный артист.

По мнению Стоянова, наиболее интересные и значимые продукты киноиндустрии сейчас появляются именно на онлайн-площадках. Актер считает, что российские сериалы вышли на новый уровень.

Он также предположил, что уход зарубежных фильмов из российских кинотеатров положительно сказался на развитии отечественного кино. По словам Стоянова, в свое время во Франции ввели лимит на количество иностранных фильмов в прокате, что подстегнуло индустрию к развитию.

Ранее Юрий Стоянов извинился за похвалу плохих фильмов.

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