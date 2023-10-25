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25 октября 2023, новость

Юрий Стоянов извинился за похвалу плохих фильмов

Актер отметил, что рассказывать о кино — «неблагодарное дело»
Юрий Стоянов

Актер Юрий Стоянов признался, что хвалил много плохих фильмов. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Стоянова, рассказывать о кино — это неблагодарное дело. Артист извинился за то, что хвалил плохие картины.

«Мне так стыдно. Извините меня за это», — заявил актер.

Стоянов также признался, что недавно исполнилась его давняя мечта – он впервые сыграл в кино с другом и однокурсником Виктором Сухоруковым. Артисты исполнили главные роли в картине «Пять процентов».

«Это было прекрасное, гигантское, веселое, дуракавалятельное, сложное, какое угодно время. Не может так быть, что из дружбы не получился какой-то творческий результат», — поделился артист.

Стоянов начал свою карьеру в 1974 году, когда дебютировал в картине «Великое противостояние». В 1978 году он стал актером Большого драматического театра имени Товстоногова, где прослужил до 1995 года. Артист получил наибольшую известность после выхода юмористической передача программы «Городок» в 1993 году. Он являлся автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым.

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