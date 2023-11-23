От драмы с Цыгановым до комедии с Хэтэуэй: 6 ярких киноновинок, доступных онлайн

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«Иди ко мне, детка»

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка»

Переживающий творческий кризис композитор Стивен никак не может закончить свою грандиозную оперу. Жена-психолог советует ему развеяться — так Стивен оказывается в баре, где знакомится с Катриной. Случайная встреча заканчивается для героя адюльтером, а затем и неожиданным творческим прорывом. Но как теперь порвать с Катриной и сохранить брак?

Новая работа независимого американского режиссера Ребекки Миллер — нестандартная и довольно непредсказуемая романтическая комедия с драматической составляющей, в которой на первый план выходит выдающееся актерское трио Питера Динклэйджа, Энн Хэтэуэй и Марисы Томей, виртуозно разыгрывающих эксцентричный любовный треугольник.

«Бандит»

Харизматичный аферист Гилберт Галван-младший сбегает из тюрьмы и обосновывается в Канаде под новым именем, планируя завязать с криминалом. Но преступное прошлое не оставляет героя. Ради будущего с любимой женщиной Гилберт берется за старое и грабит рекордное количество банков, ловко укрываясь от полиции…

Основанная на реальной истории американского мошенника, известного как «Летающий бандит», криминальная драма с Джошем Дюамелем — это динамичное и увлекательное кино про ограбления, в котором находится место и тонкой иронии, и социальному подтексту.

«1993»

Кадр из фильма «1993»

Москва, 1993 год. Виктор Брянцев (Евгений Цыганов) потерял работу в космическом НИИ и теперь варит трубы под землей. Денег нет, семья трещит по швам, жена (Екатерина Вилкова) хочет заняться собственным бизнесом, дочь взрослеет и отдаляется… В дни больших надежд и грозных потрясений так важно иметь хоть какую-то опору. Но вместо этого герои оказываются по разные стороны баррикад.

Драма Александра Велединского по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова вышла к 30-летию штурма Белого дома и попытки вооруженного захвата телецентра «Останкино». Режиссеру хита 10-летней давности «Географ глобус пропил» вновь удается точно ухватить атмосферу эпохи с яркими приметами времени и быта. Рифмуя хаос внутри одной семьи с политическим хаосом в стране, картина позволяет зрителю прочувствовать и переосмыслить трагические события октября 1993 года.

«Грани любви»

В жизни Рашель вроде бы все хорошо: она любит своих учеников, друзей и даже своего бывшего. Однажды она влюбляется в Али и очень привязывается к его 4-летней дочери Лейле. Правда, своих детей у нее пока нет, а для Лейлы на первом месте всегда будет родная мама. Рашель уже сорок, и с каждым днем она все явственнее ощущает, как тикают часики...

Чуткая драма о материнстве и родительстве, внутренних сомнениях и страхах, об уязвимости женщины, мечущейся между своим «предназначением» и попытками разобраться в истинных чувствах и желаниях. В главной роли — одна из самых востребованных актрис современного французского кино Виржини Эфира.

«Дорогая отчаяния»

Освободившись из тюрьмы, Рассел приезжает к отцу в Миссисипи, надеясь начать все с нуля. Но вскоре перед ним встает непростой выбор: спасти собственную жизнь или едва знакомую женщину с ребенком, втянутых в криминальные разборки.

Этот неторопливый южный нуар, замаскированный под экшен-триллер, оказывается неожиданно трогательной драмой об искуплении, о сломленных людях, пытающихся нащупать свой жизненный путь, с выразительными актерскими работами Гаррета Хедлунда, Уиллы Фицджералд и Мэла Гибсона.

«Исчезнувшая в звездах»

Кадр из фильма «Исчезнувшая в звездах»

Популярная пьеса французского драматурга Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины», по которой был снял советский иронический детектив 1990-го года с Николаем Караченцовым, легла в основу новой картины — на этот раз детективного триллера со звездами азиатского кино. В центре сюжета — таинственное исчезновении женщины, отправившейся на остров вместе с мужем отметить годовщину свадьбы. Отчаявшийся мужчина тщетно пытается найти супругу, но неожиданно появляется женщина, утверждающая, что она и есть его жена. Постепенно наружу всплывают все новые пугающие детали...