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23 ноября 2023, статьяОбзоры

От драмы с Цыгановым до комедии с Хэтэуэй: 6 ярких киноновинок, доступных онлайн

Энн Хэтэуэй в любовном треугольнике, Евгений Цыганов в нашумевшей драме о 90-х, а звезды азиатского кино в ремейке советского фильма... Звучит заманчиво? Тогда не откладывайте просмотр отличных новых фильмов, уже доступных онлайн на KION

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«Иди ко мне, детка»

Кадр из фильма «Иди ко мне, детка»
Кадр из фильма «Иди ко мне, детка»

Переживающий творческий кризис композитор Стивен никак не может закончить свою грандиозную оперу. Жена-психолог советует ему развеяться — так Стивен оказывается в баре, где знакомится с Катриной. Случайная встреча заканчивается для героя адюльтером, а затем и неожиданным творческим прорывом. Но как теперь порвать с Катриной и сохранить брак?

«Иди ко мне, детка»

Новая работа независимого американского режиссера Ребекки Миллер — нестандартная и довольно непредсказуемая романтическая комедия с драматической составляющей, в которой на первый план выходит выдающееся актерское трио Питера Динклэйджа, Энн Хэтэуэй и Марисы Томей, виртуозно разыгрывающих эксцентричный любовный треугольник.

«Бандит»

Харизматичный аферист Гилберт Галван-младший сбегает из тюрьмы и обосновывается в Канаде под новым именем, планируя завязать с криминалом. Но преступное прошлое не оставляет героя. Ради будущего с любимой женщиной Гилберт берется за старое и грабит рекордное количество банков, ловко укрываясь от полиции…

«Бандит»

Основанная на реальной истории американского мошенника, известного как «Летающий бандит», криминальная драма с Джошем Дюамелем — это динамичное и увлекательное кино про ограбления, в котором находится место и тонкой иронии, и социальному подтексту.

«1993»

Кадр из фильма «1993»
Кадр из фильма «1993»

Москва, 1993 год. Виктор Брянцев (Евгений Цыганов) потерял работу в космическом НИИ и теперь варит трубы под землей. Денег нет, семья трещит по швам, жена (Екатерина Вилкова) хочет заняться собственным бизнесом, дочь взрослеет и отдаляется… В дни больших надежд и грозных потрясений так важно иметь хоть какую-то опору. Но вместо этого герои оказываются по разные стороны баррикад.

«1993»

Драма Александра Велединского по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова вышла к 30-летию штурма Белого дома и попытки вооруженного захвата телецентра «Останкино». Режиссеру хита 10-летней давности «Географ глобус пропил» вновь удается точно ухватить атмосферу эпохи с яркими приметами времени и быта. Рифмуя хаос внутри одной семьи с политическим хаосом в стране, картина позволяет зрителю прочувствовать и переосмыслить трагические события октября 1993 года.

«Грани любви»

В жизни Рашель вроде бы все хорошо: она любит своих учеников, друзей и даже своего бывшего. Однажды она влюбляется в Али и очень привязывается к его 4-летней дочери Лейле. Правда, своих детей у нее пока нет, а для Лейлы на первом месте всегда будет родная мама. Рашель уже сорок, и с каждым днем она все явственнее ощущает, как тикают часики...

«Грани любви»

Чуткая драма о материнстве и родительстве, внутренних сомнениях и страхах, об уязвимости женщины, мечущейся между своим «предназначением» и попытками разобраться в истинных чувствах и желаниях. В главной роли — одна из самых востребованных актрис современного французского кино Виржини Эфира.

«Дорогая отчаяния»

Освободившись из тюрьмы, Рассел приезжает к отцу в Миссисипи, надеясь начать все с нуля. Но вскоре перед ним встает непростой выбор: спасти собственную жизнь или едва знакомую женщину с ребенком, втянутых в криминальные разборки.

«Дорога отчаяния»

Этот неторопливый южный нуар, замаскированный под экшен-триллер, оказывается неожиданно трогательной драмой об искуплении, о сломленных людях, пытающихся нащупать свой жизненный путь, с выразительными актерскими работами Гаррета Хедлунда, Уиллы Фицджералд и Мэла Гибсона.

«Исчезнувшая в звездах»

Кадр из фильма «Исчезнувшая в звездах»
Кадр из фильма «Исчезнувшая в звездах»

Популярная пьеса французского драматурга Робера Тома «Ловушка для одинокого мужчины», по которой был снял советский иронический детектив 1990-го года с Николаем Караченцовым, легла в основу новой картины — на этот раз детективного триллера со звездами азиатского кино. В центре сюжета — таинственное исчезновении женщины, отправившейся на остров вместе с мужем отметить годовщину свадьбы. Отчаявшийся мужчина тщетно пытается найти супругу, но неожиданно появляется женщина, утверждающая, что она и есть его жена. Постепенно наружу всплывают все новые пугающие детали...

«Исчезнувшая в звездах»

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