33-летняя Ида Галич показала фигуру в прозрачном платье

Российская блогерша и ведущая Ида Галич показала фигуру в откровенном наряде во время съемок. Соответствующая сторис появилась в ее микроблоге.

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала в черном мини-платье из сетки и плотных тканевых вставок в области ягодиц и груди. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру. Свой образ она дополнила многочисленными аксессуарами, макияжем в нейтральных тонах и укладкой.

<div id="vk_post_-48064554_30010"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30010", -48064554, 30010, '04j_Ahe3tfaGZyfCJK-PSyvyDzs'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«У тех, кто работает в медиа, осень и зима — месяцы, которые мы проводим на работе. Я сейчас мало что показываю, съемок очень много, но выгляжу я так, будто и не болею совсем», — подписала она фото.

Летом звезда хвасталась стройной фигурой в бикини во время отпуска в Турции.