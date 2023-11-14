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14 ноября 2023, новость

33-летняя Ида Галич показала фигуру в прозрачном платье

Звезда продемонстрировала прекрасную форму

Российская блогерша и ведущая Ида Галич показала фигуру в откровенном наряде во время съемок. Соответствующая сторис появилась в ее микроблоге.

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала в черном мини-платье из сетки и плотных тканевых вставок в области ягодиц и груди. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру. Свой образ она дополнила многочисленными аксессуарами, макияжем в нейтральных тонах и укладкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

«У тех, кто работает в медиа, осень и зима — месяцы, которые мы проводим на работе. Я сейчас мало что показываю, съемок очень много, но выгляжу я так, будто и не болею совсем», — подписала она фото.

Летом звезда хвасталась стройной фигурой в бикини во время отпуска в Турции.

Ранее Иду Галич после фотосессии сравнили с Моникой Беллуччи и Наталией Орейро.

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